港大教授開發工程數據平台 冀助建造業轉型

支援多種檔案 登入即知工程資料便監督

建造工程牽涉不同範疇，如土木工程、樓宇規劃、屋宇設備、機電等，不同承辦商文件、施工圖則等，以往以紙本為準。通用資料環境（CDE）為供工程使用的綜合數碼平台，各承辦商只需登入賬戶，就可看到與其負責部分的相關資料。平台支援開啟不同檔案，如一般文字檔、圖片，甚至可檢視BIM的立體模型，任何工程上改動、進度、紀錄都一目了然，方便監督及跟進。

鄧進明曾協助英國開發應用建築資訊模型（BIM）標準，已有10多年經驗，清楚當中利用CDE管理工作流程，前年回流香港，去年創辦公司開發CDE。他說，目前政府及建造業議會大力推動於工程應用BIM，相信未來兩三年業界有大轉變，須培育新力軍。他認為，同時具工程及IT跨學科背景的學生有優勢，今年暑假聘請5名有IT背景的學生，讓他們「落手落腳」參與平台開發工作。

港大生：實習改變對業界認知

港大就讀土木工程三年級的歐焯謙為實習生之一，他曾自學編程，認為實習改變了他對工程行業的認知，「學校對於BIM的接觸不太深入，教學上仍以圖紙為主，原本已打算投身建造業做工程師，但未來會想利用更多科技打破限制，提升效率」。

鄧進明強調，其開發的平台將被下一代工程師使用，同時亦會利用自己於港大的教席培育未來工程師，期望加速建造業界轉型。