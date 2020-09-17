受惠創科實習計劃 AI初企盼恒常資助

明報記者 林穎茵

Arical兩年前成立時，主要針對建築設計開發AI方案，發展商可利用方案建立合乎建築條例及準則的立體模型，參考模型的樓宇排列、坐向作物業估值。田學維及後發現客戶需求在更前期，考慮應否投資該地皮、地皮應發展什麼項目等問題，然而以往投資決定「憑經驗、傳統智慧」，未有足夠數據支持，故去年底開發應用地理空間數據的人工智能分析方案，為商家、發展商等在投資前期，分析場地價值及潛力。

分析場地發展潛力 助投資決定

王𤨢燊說，該方案需大量數據，他舉例若要在長沙灣開餐廳，要分析該區客源、競爭對手、食物款式及價格等資料。公司團隊原本只有4人，故今年暑假聘請10多名大學生到公司實習，分為數據處理組及人工智能組，前者蒐集及篩選數據，後者利用數據建立分析模型，實習生參與整個產品開發過程。

自行摸索工作模式 學生稱有成功感

暑假前於VTC修讀金融科技，現為理大金融科技三年級生的關景嵐負責蒐集數據，他以街道圖製作出5分鐘步行圈，屬分析方案一部分。他表示，過去曾於大型地產公司實習，「試過一日返工，半日在碎紙」，又曾於大型IT公司實習，但只能按指示工作，「有如工具人」。今次到初創公司實習，在得知目標後，他可自行摸索工作方式，「感覺成果是自己做出來，不單是照別人的意思做，有更大成功感」，這亦是他心目中IT公司應有的工作模式。

中大數學系畢業、現為港大數據科學碩士生的唐子彬稱，負責建立數據模型只有兩、三人，若缺少其幫助，項目無法繼續，因而感到自己在團隊的重要。

司受惠於政府「創科實習計劃」，每名實習學生可獲每月10500元津貼，部分實習生則由科技園公司與摩根大通合作的NxTEC 3.0實習計劃資助。田學維期望，政府可考慮將實習資助計劃恆常化，為STEM學生提供實習機會，同時令本地科技公司在實習生幫助下加快發展。