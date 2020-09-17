吸毒人數跌 學生比例增 青年最常吸大麻 佔逾半

吸毒人數少去年7% 料與疫情有關

據藥物濫用資料中央檔案室的統計，今年上半年整體被呈報的吸毒人數為3459，較去年同期跌7%，21歲以下被呈報吸毒人數為271，較去年跌2%，但當中學生所佔比例由去年同期的27.1%增至今年的30.3%。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英仍然是最常被吸食的毒品，吸食人數由去年的1853升至今年的2050，增加11%；而在21歲以下的吸毒者當中，最常見的毒品是大麻，吸食人數由去年的134升至今年的137，佔該年齡組別的50.7%。

禁毒常務委員會表示，整體被呈報吸毒人數下降，或因疫情令呈報機構接觸到的吸毒者人數減少。委員會主席張建良醫生表示，留意到21歲以下青少年吸毒者大部分吸食大麻，呼籲年輕人認清大麻是毒品。

禁毒專員羅翠薇說，被呈報的21歲以下吸毒者中，學生的比例上升。禁毒處和禁毒常務委員會將針對年輕人和學生做更多禁毒宣傳，例如利用更多受歡迎的手法和網上媒體宣傳毒害。