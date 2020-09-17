華大試劑被控侵權 允裁決前停招新客

原告為Illumina Cambridge Ltd.；被告依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Ltd.、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、華大基因健康（香港）有限公司。

暫服務舊客 內地產品轉運不開箱

被告一方昨在庭上主動承諾，在法庭有進一步決定前，不會就涉案試劑及套裝尋找新的本地客源，只會向現有本地客戶提供預計產品，或替換同款涉案產品，及在不增加測序量下，向本地及海外的現有客戶提供相關測序服務。

被告方亦承諾該些產品由內地經香港轉運時不會開箱，但不會限制任何海外客戶求購涉案產品。法官陸啟康同意，認為現階段已可有效凍結被告一方的業務。

申披露客戶資料被拒 原告稱倘敗訴願賠償

原告另要求被告披露相關本地及海外客戶資料，以通知被告客戶有關的訴訟，但陸官指出，產品客戶群狹小，他們應早已從傳媒得知此事，不用特意通知。原告另承諾若敗訴，會向被告賠償。

稱涉案試劑與政府檢測無關

早前被告一方曾表示涉案的試劑與政府的檢測計劃沒有關連，而華大基因為港提供新冠病毒檢測服務的華昇診斷中心，亦曾表示有意參與政府健康碼計劃。華昇診斷中心至截稿前未有回覆。

【入稟編號：HCIP47/20】