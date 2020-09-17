今或掛1號波 狂風雷雨5天

天文台網頁資料顯示，截至昨晚8時，「紅霞」集結在西沙之東南約550公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中南部，並逐漸增強，至晚上11時，中心風力約為時速85公里；同時一股東北季候風亦逐漸影響華南，在「紅霞」及東北季候風的共同效應下，預測今日稍後及明日本港風勢頗大，吹和緩至清勁東風，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台預測，明日起至下周一4日內，本港天氣均大致多雲，間中有大雨及幾陣狂風雷暴，預料至下周末才會有陽光。

此外，澳門氣象局表示，「紅霞」今早將進入澳門800公里範圍，會考慮發出1號風球，預料受「紅霞」外圍環流影響，今晚至明日風力增強，間中有大驟雨及雷暴，今明兩天早上正值天文大潮，預料內港一帶會水浸。

氣象組織「地下天文台」預料，「紅霞」將採取穩定的西北偏西路徑，橫過南海中部，大致趨向越南，對香港無直接影響，但在熱帶氣旋與東北季候風共同作用下，今日開始廣東沿岸風勢仍會增強及間中有雨，海面亦可能有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。