港澳高速船減 白海豚出沒增

聖安德魯斯大學高級研究科學家布蓮思博士（Lindsay Porter）接受英國廣播公司（BBC）訪問稱，近年大嶼山西面水域出沒的白海豚數目有下降趨勢，但疫情下來往該水域的高速船大減，白海豚數量迅速回升，有利研究牠們社交行為。但她預料，當疫情減退，海上交通逐漸恢復，白海豚數量會再下降。

專家料疫後打回原形

世界自然基金會（WWF）香港分會早前聯同布蓮思共同制定跨地域的《緊急保育行動》，希望恢復珠三角白海豚種群。計劃建議將西大嶼和南大嶼水域，即白海豚重要的覓食和社交生境劃為海豚保育管理區，減低人類對白海豚干擾和威脅。

基金會海洋保育主任吳嘉怡說，基金會2016年起在大嶼山西面及南面水底設置多部錄音機，監察白海豚出沒，發現置於大嶼山西南的分流的錄音機，在晚間記錄到較多白海豚短暫逗留，日間則較少，反映白海豚會避開高速船。

吳又稱，大嶼山西面及南面水域觀察到海豚數目回升，不代表整個族群的白海豚數量上升，但反映駛經該水域的船減少，白海豚會由其他地點游到該水域棲息及覓食。她說白海豚繁殖率不高，若要整個族群增長，約需近10年時間，但料未來疫情減退，高速船航班恢復，白海豚數量會回落，認為應將高速船的航道南移，或設限速區，減低對白海豚干擾。

漁護署今年7月的白海豚報告顯示，去年4月至今年3月錄得大嶼山西及西南水域合共48條白海豚，較對上一年度的25條上升，惟大嶼山東北水域未錄得任何白海豚，已是連續5年無白海豚出沒紀錄。