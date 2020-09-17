邱騰華函美 促撤香港製造禁令 或按世貿機制行動 廠商會工總支持

邱騰華稱，昨晨會見美國駐香港及澳門署理總領事侯偉業，要求美國駐港總領事轉交致美國貿易代表的信函，表達特區政府強烈反對和要求美方立即撤回新規定。港府駐華盛頓及日內瓦經貿辦事處昨亦將局長信函副本，分別轉交予在華盛頓的美國貿易代表辦公室、美國海關及邊境保衛局及在日內瓦的美國駐世貿組織常設代表處，並會安排與美國當局商討。

批毁多邊貿易制度 必據理力爭

被問及能迫使美國撤回規定的機率，邱稱捍衛香港權益，不會受機率高低而影響，美國單方面、不負責任試圖削弱香港的單獨關稅區地位極不合理，亦混淆市場，破壞以規則為本的多邊貿易制度，貿易爭端不能以大欺小，港府定據理力爭。他說如在雙邊層面未能達至滿意結果，會根據世貿爭端解決機制採取行動，信賴世貿作為國際多邊經貿平台可履行責任，亦會尊重世貿程序。

廠商會會長吳宏斌指出，雖然美方舉動對香港經濟影響輕微，但不代表可坐視不理，面對美方惡意、顛倒黑白的要求，廠商會支持政府據理力爭，按世貿機制為香港產品「正名」和「維權」。廠商會將向受影響廠商提供支援，亦會透過品牌局，協助業界採用「香港品牌」、「HK嘜」等能表達香港身分的替代標誌，向國際消費者展示香港產品獨特性，提升競爭力。

工總主席葉中賢表示，能正確標示產品來源在貿易上十分重要，尤其是「香港製造」品牌享譽國際，一直是優良品質與消費者信心的保證，美國新規定對香港品牌造成負面影響，希望美國尊重世貿規則，謹慎考慮並撤回是次規定。