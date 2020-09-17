手術紗布遺乳房內 聖德肋撒延誤通報

衛生署發規管信

聖德肋撒：會加強點算程序

聖德肋撒醫院昨回覆查詢表示，一名40歲女病人7月18日在該院接受左乳房切除術，當病人離開手術室後，手術室護士發現已核實的紗布數量不整，便聯絡主診醫生安排X光檢查及確定紗布遺留體內。主診醫生向病人及家屬解釋情况後，為病人施局部麻醉手術取出紗布，病人7月20日如期出院。該院稱已即時跟進並檢視手術期間紗布點算程序，加強點算，避免同類事件發生。

根據《私家醫院、護養院和留產院實務守則》，醫護機構需於24小時內向衛生署通報「醫療風險警示事件」，當中包括「進行外科手術/介入手術程式後在病人體內遺留工具或其他物料」。衛生署昨表示，於7月20日收到該醫院呈報上述醫療風險警示事件，審視資料後認為醫院延誤向衛生署通報，違反上述守則要求，署方向醫院發出規管信。

衛生署私營醫療機構規管辦公室今年首7個月錄得兩宗私家醫院呈報醫療風險警示事件，除了上述個案，第二季另有一宗為錯誤為病人或身體部位進行手術或介入程序。