乙明邨組合長者屋延至2023年落成

稱疫情礙施工 造價增25%至逾億

房協擬建「組裝合成」單幢長者屋位於乙明邨明耀樓旁。房協去年3月稱預計項目造價約8000萬元，其中每伙成本約60萬元。房協助理總監（項目管理）張冠華昨表示，原先8000萬屬初步估算，過去一年房協委聘建築顧問，做土地勘測、詳細規劃及設計等工作，按最新估算總發展成本逾1億元，包括興建組裝合成單位、重置公用設施、長者康樂中心，以及更改地下管道等成本。

張冠華說，受疫情影響，房協上月才完成拆卸地盤上行人天橋，本月起展開地基工程前期工作，目前為上蓋工程招標，料明年首季批出合約，估計整項工程2023年中落成。他稱，項目會以鋼結構「組裝合成」形式興建，樓高10層，2至9樓為住宅，共提供64個面積約226平方呎的單位；採開放式設計，房協會提供地磚、廚櫃、抽油煙機、電熱水爐等基本設備，並提供方便長者的家居設備，包括在坐廁及沐浴間設扶手等。

為展開工程，房協需佔用邨內現有羽毛球場空間，未來將重置於現時邨內滾軸溜冰場的位置；新大樓設有蓋行人通道，與明耀樓低座及現有行人天橋相連。張冠華說，目前房協轄下20條出租屋邨約有800戶是70歲或以上的全長者寬敞戶，其中乙明邨約有50戶，可優先申請調遷至新大樓，並可享終身免租，餘下單位亦開放予其他全長者寬敞戶申請，以騰出大單位編配予有需要家庭，目前難以評估申請反應。