佔旺女村長脫襲擊罪 官：似小朋友發脾氣

事主稱「揩一揩」 主管指揮拳

畢慧芬被控去年7月10日在瑪嘉烈醫院C座3樓襲擊女保安鄺艷萍及阻礙警員袁東信。

就普通襲擊罪，事主鄺艷萍庭上作供時稱，畢慧芬只是「揩一揩」其衣衫，她沒有受傷，但目擊的兩名保安主管指畢揮拳打中事主左邊下顎。裁判官林子勤指出，事主與其他目擊證人口供有重大分歧，因當時情况混亂，其他人未必能看清事發經過，故以事主口供作準，亦對當時襲擊情况存疑。

林官又指出，有目擊證人曾示範被告當時動作，認為有關動作只屬「撥開」，被告對事主未必懷有敵意。

裁被告有智力問題 籲多包容

至於抗拒警務人員罪，林官接納精神科專家黃宗顯分析，裁定被告有智力問題，思考方式簡單直接，易被當下意識佔據，行為亦較衝動，較難理解他人指示。林官形容，案發片段顯示，被告當時語無倫次，應訊期間亦不時堅持自己要吃東西和見律師的訴求，認為被告未必理解警員的要求，亦未必意圖阻礙警員，「似小朋友發脾氣」，裁定兩罪不成立。

林官最後稱，假如大家給予更多包容和耐性，細心聆聽，事件便不會發展至如斯田地。

【案件編號：WKCC2943/19】