兩文員襲警罪脫 官：警不必要武力引起

被告依次為盧錦玲（42歲）和利尚寯（32歲），他們被控去年9月1日在港鐵大圍站A出口分別襲擊警司A和警員B。兩人均報稱文員，據悉二人本不相識。

3警口供不符片段

署理主任裁判官溫紹明表示，涉案3名警員口供明顯不符案發片段，認為他們沒說出真相，非誠實可靠證人；而次被告說法與庭上播放片段脗合，裁定為誠實可靠證人。

溫官表示，經反覆觀看案發片段，A追捕可疑人物時「非常可能」意外觸碰首被告的雨傘。溫官形容首被告當時持雨傘和餸菜，打扮尋常，若警員懷疑她襲警大可先截查，而非使用武力壓其在牆，有關舉動不必要，甚至觸發次被告的案件。

女友遭警推 次被告合理自衛

溫官指出，次被告與女友當時情緒較激動，但二人打扮尋常、手無寸鐵，亦沒阻礙警方，惟警員B不必要地大力推向女友胸口和肩膀，令次被告架起前臂推向B，以阻止對方用武。次被告力度雖不小，但B神情兇惡，更用胸口頂向二人，裁定次被告合理自衛，二人襲警罪不成立。

溫官特別提到，理解警員近期執法明顯面對極大壓力，時刻受到安全威脅，惟本案地點並非示威現場，被告只是路過市民，若警員當時更冷靜處理便可避免衝突。

控方反對申訟費 官：唔合理

兩被告均向法庭申請訟費，控方反對稱雖接受本案事實裁決，但亦收到反對訟費申請的指示。溫官回應，假如控方接受有關裁決，代表被告沒自招嫌疑，「有時啲指示都真係可以好唔合理」，終批出訟費。

次被告在裁決後於庭外感謝拍下案發片段的人，「唔係段片，裁決可能完全唔同」，又認為控方提告對他不公，不排除繼續跟進。

【案件編號：STCC406/20】

（反修例風暴）