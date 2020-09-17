背包檢警棍 暴動案被告稱警插贓

片段顯蹲下後持棍狀物

警先稱手指盔帶後認警棍

8名被告同被控去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。第四被告龔梓舜另被指管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控在公眾地方管有攻擊性武器。

警長黃子誠供稱，當日衝前撲倒龔梓舜，但被告逃跑，黃起身時遭另一名黑衣人踢頭，導致流鼻血。他檢取被告遺下的背包，發現裏面有汽油彈、伸縮棍、防毒面罩及眼罩，其後便前往律敦治醫院求醫。

口供不符記事冊 「寫得唔好」

代表龔的大律師石書銘指出，黃子誠在記事冊寫遭人重踢頭部，口供卻寫被鐵通橫打右面，質疑口供不盡不實，黃則表示「我寫得唔好」。石大狀又稱，片段中黃曾蹲下拾東西，其後手上多了一支棍，但黃否認有拾起物件。至於手中的棍狀物體，黃聲稱是他的手指，後改稱是頭盔帶，又一度承認是他的長警棍。石大狀稱黃在路旁打開被告背包，並把拾到的棍放入背包，黃否認稱「我唔會咁做」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）