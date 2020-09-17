11‧16開審料需5周 擬VR模擬現場 周梓樂死因庭將召60證人

案件昨在死因庭作非公開研訊前檢討，由死因裁判官高偉雄處理，死因研訊主任為外聘大律師葉志康。死者周梓樂的父母、其代表大律師鄭淑儀亦有到庭應訊。

將審視停車場CCTV

據了解，死因庭將傳召逾60名證人，當中包括當日在場的市民、現場警員、消防員、急救員、為周梓樂診治的醫生、骨科和鑑證科專家等，相關專家將評論周梓樂傷勢如何造成。研訊亦將審視涉案停車場一帶的閉路電視。

周梓樂父母將有法律代表列席聆訊。警方亦會派出法律代表列席，惟目前只可就涉及警方的議題提問。

逾20警任證人 警法律代表列席

另外，是次研訊計劃首次引入虛擬實境技術，立體模擬涉案停車場實際環境，務求陪審團毋須現場考察亦可恍如親歷其境，感受涉案現場環境和實際視野。由於相關系統涉大型器材，亦需進一步測試，若測試成功，將首次在是次研訊使用。

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威表示，警方將擔任協助角色，屆時將有逾20名警員擔任證人，包括現場執勤和在附近展開行動的警員。莫又呼籲，市民如有新資料，尤其當日有在涉案停車場泊車、持相關片段的車主，盡快聯絡東九龍重案組（電話2726 6284）或死因庭調查員（電話3467 2230）。

去年11月4日有示威者在將軍澳堵路，警方發射催淚彈驅散，科技大學二年級男學生周梓樂其後被發現倒臥尚德邨停車場2樓，在伊利沙伯醫院深切治療部留醫4日後不治，終年22歲。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（反修例風暴）

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