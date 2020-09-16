【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？

【明報專訊】12名港人涉非法越境被內地扣留，議會陣線朱凱廸、民主黨涂謹申上周六陪同12人嘅家屬見記者。中通社本月13日引述「港區全國人大代表、香港與內地法律專業聯合會會長陳曉峰」接受佢哋訪問，質疑阿涂一開口就講英文係向美國「交功課」。陳曉峰（Nick）噚日同Emily講，接受中通社訪問嗰位唔係佢，質疑係另有其人，可能係「陳曉鋒」，即係基本法委員會委員梁美芬嘅徒弟、法學博士陳曉鋒（Louis）。不過，Louis亦向Emily表示，佢冇就呢件事接受過中通社訪問。咁奇怪？
陳曉峰係一間國際律師事務所合伙人，佢同Emily講，覺得香港官方語言係中英文都得，而做訪問、受訪者都可自由選擇用中文或英文。
二人否認受訪 中通社稿昨更新後消失
而陳曉鋒係香港法學交流基金會秘書長，佢話噚日有幾個記者都send中通社訪問畀佢，佢向Emily強調冇就呢件事接受過訪問。不過，Louis話訪問中嘅「陳曉峰」都講得有道理，阿涂作為民選議員，應該向自己選民負責，講廣東話更貼地，但佢喺記招一開始唔係講廣東話。
更奇怪嘅係，中通社噚日傍晚更新報道，13日受訪嘅係「香港法律交流基金會秘書長陳曉鋒」。夜晚Emily再發現，中通社有關「陳曉鋒」受訪批評阿涂講英文一稿已消失。