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2020年9月16日星期三
港聞二
隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符
今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
監警提52建議 警3個月完成3項
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
尊子漫畫
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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