港聞

港聞二

簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批

【明報專訊】律政司刑事檢控專員梁卓然本月初發內部電郵，指示日後所有簽保守行為的建議，均須事先須副刑事檢控專員審批。律政司發言人表示不評論內部溝通及運作。據了解，梁卓然在電郵的要求，是指所有經認罪協商（plea bargain）決定的案件。有處理反修例案件的律師估計，日後律政司改以簽保守行為方式處理案件的門檻將提高。

根據律政司網頁，現時副刑事檢控專員共有5人，較低一級的高級助理刑事檢控專員則有16人。有曾在律政司工作的大律師表示，一般而言，高級助理刑事檢控專員已「足夠」權限審批撤控或簽保守行為，認為律政司相關標準現已「改變」。

消息：反修例案件 以往涉嚴重控罪才需

消息稱，以往涉反修例示威的案件，只有部分認罪協商（plea bargain）的決定，例如涉及有嚴重性質的控罪等，才會交由副刑事檢控專員審批。今次梁卓然在電郵的要求，是指所有涉經認罪協商下的簽保守行為案件，至少應先得到副刑事檢控專員級別的審批。

江樂士：守行為只適用輕罪初犯者

前刑事檢控專員江樂士回覆本報查詢表示，樂見（desirable）律政司再將標準推高，由更高職位的副刑事檢控專員（DDPP）審批。江解釋，相關政策有助審批的一致性，強調簽保守行為只適用於干犯輕微罪行的初犯者，若有關控罪涉重大公眾利益，律政司應繼續檢控，不應妥協。

有處理反修例案件的律師估計，日後律政司改以簽保守行為方式處理案件的門檻將有所提高。

相關字詞﹕反修例運動 簽保守行為 副刑事檢控專員 刑事檢控專員 律政司

上 / 下一篇新聞

隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符
隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符
今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法
12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求　　
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求　　
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
監警提52建議 警3個月完成3項
監警提52建議 警3個月完成3項
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資