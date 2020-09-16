簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批

根據律政司網頁，現時副刑事檢控專員共有5人，較低一級的高級助理刑事檢控專員則有16人。有曾在律政司工作的大律師表示，一般而言，高級助理刑事檢控專員已「足夠」權限審批撤控或簽保守行為，認為律政司相關標準現已「改變」。

消息：反修例案件 以往涉嚴重控罪才需

消息稱，以往涉反修例示威的案件，只有部分認罪協商（plea bargain）的決定，例如涉及有嚴重性質的控罪等，才會交由副刑事檢控專員審批。今次梁卓然在電郵的要求，是指所有涉經認罪協商下的簽保守行為案件，至少應先得到副刑事檢控專員級別的審批。

江樂士：守行為只適用輕罪初犯者

前刑事檢控專員江樂士回覆本報查詢表示，樂見（desirable）律政司再將標準推高，由更高職位的副刑事檢控專員（DDPP）審批。江解釋，相關政策有助審批的一致性，強調簽保守行為只適用於干犯輕微罪行的初犯者，若有關控罪涉重大公眾利益，律政司應繼續檢控，不應妥協。

有處理反修例案件的律師估計，日後律政司改以簽保守行為方式處理案件的門檻將有所提高。