「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴

原告為陳禹嘉，被告為陳美珠。原告方早前要求法庭確認祖母黃秀珍1978至2004年的5份遺囑，均指定陳禹嘉為唯一受益人。被告方則要求法庭推翻所有遺囑，而陳美珠為黃秀珍的養女，庭上透露黃於1999年已確診患有認知障礙。

被指覬覦遺產「發狂」

高院法官陸啟康在判辭分析各人庭上作供表現，認為陳禹嘉為人溫和、無機心，缺乏操控他人能力，接納他為誠實可靠的證人；又認為陳禹嘉早已知悉祖母會將遺產留給男家，回港後亦單純地希望協助祖母管理財務。

相反地，陸官認為陳美珠存有算計之心，至少自1999年起開始對養母遺產虎視眈眈，甚至干預養母的財務管理，形客當陳知悉養母在匯豐銀行成立信託基金，但將她排除在外時，便開始發狂（went wild）和作出連串行為，以探查養母的信託和財政狀况，包括將錄音機放進養母手袋，好讓她和丈夫方桂生知悉養母與匯豐職員等人之間對話。

官批送養母赴美殘忍

陸官又批評，陳美珠為一己私利，在養母88歲高齡時，將對方送往美國三藩市生活，不但違反其養母意願，甚至導致對方客死異鄉，行為純屬殘忍，裁定她並非誠實可靠的證人，拒絕接納其證供。

另外，被告丈夫方桂生的姊姊、前政務司長陳方安生曾因本案到庭作供，當時供稱曾與黃秀珍在某些社交場合碰面，形容黃有禮和善，有感陳美珠與黃的關係緊密。惟陸官認為，陳方安生與黃秀珍或陳美珠均不熟稔，故不給予其證供任何比重。

陸官表示，由於黃秀珍在2004年的智能測驗成績不佳，故裁定對上一份，即2001年的遺囑有效。

【案件編號：HCA1284、HCAP15/13】