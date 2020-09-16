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港聞二

駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙

【明報專訊】為應付第三波疫情，政府無法如期全數交還被徵用為檢疫中心的駿洋邨，原本10月交還的第一至第三座，一度要延至最快明年第二季才能入伙。特首林鄭月娥昨表示，因竹篙灣檢疫措施落成，及有酒店願意有需要時整幢租出作檢疫用，駿洋邨已停收檢疫者，住戶可於明年1月入伙，即快了兩個月。至於在內地無法回港覆診的醫管局病人，港府預留1億元資助他們到港大深圳醫院求醫。

林鄭：有酒店願整幢租出作檢疫

林太昨於記者會表示，駿洋邨第一至三座共1500個單位預計10月中可交還房委會，爭取明年1月底前讓準住戶遷入，並會為受影響的住戶提供津貼。

立法會議員田北辰滿意政府決定，稱早前曾替政府聯絡遠東集團旗下酒店，提供3間位於觀塘、葵涌等遠離民居的酒店作檢疫中心，預計可提供約1600個檢疫單位，相信政府將使用相關酒店。本報曾詢問遠東集團，獲回覆稱現時荃灣帝盛酒店用作「等候檢測結果中心」。

港大深圳醫院為滯粵港人覆診 涉款1億

林太又表示，因應部分口岸關閉，內地回港又須檢疫14天，估計廣東省有1.8萬至3.8萬人無法回港到醫管局普通科或專科門診覆診，故委託香港大學深圳醫院為他們診症。政府其後補充資料，表示預計有2.8萬人可受惠，涉1.038億元款項。

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，實際運作詳情仍要待醫管局提供資料，但會全面配合。他相信政策對醫院負擔影響不會太大，期望可在運作上安排好，確保病人資料可傳遞回醫管局，方便市民日後回港覆診。

工聯會理事長黃國對覆診安排表示歡迎，認為安排有助解決內地港人未能返港覆診問題，亦免卻長者舟車勞頓之苦。

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