居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬

由於新冠疫情影響經濟，房委會6月通過特別安排，暫定今期居屋以六三折發售，之後再按今年第二季非業主住戶月入中位數調整今期居屋折扣率和平均售價。房委會昨公布最終今期居屋售價為市價六折，房委會發言人表示，最終平均售價比臨時平均售價下調約5%。

原定六三折 現平均呎價減2200

在新價格下，整體4個新居屋屋苑的平均呎價較原來的9365元，便宜近2200元，現時平均呎價為7177元。今期「樓王」、位於鑽石山啟翔苑的單位，本預計售約513萬元，最新售價為489萬元，較臨時價格低24萬元。粉嶺山麗苑為今期售價最低的屋苑，價格再調低下，最便宜單位售117萬元，綠表申請者可做95%按揭，首期5.85萬元。

重售單位呎價仍較當年出售高

今期居屋亦包括重推過去兩期居屋未能售出的單位，惟今次即使調低售價，但折扣率仍較過去兩期低，令重售單位的平均呎價仍較當年出售時高。2018及2019年居屋項目分別以巿價52折及59折發售。

今期居屋有4個全新屋苑，包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共7047伙，實用面積約278至614平方呎，已接受申請，下月7日截止。