涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主

伍俊銘（39歲）為恒隆地產代理有限公司前助理技術經理，譚仲昌（59歲）為合聯（香港）工程有限公司東主，兩人同被控一項串謀以代理人身分接受利益罪，違反《防賄條例》及《刑事罪行條例》。伍另被控一項代理人接受利益罪，譚仲昌被控一項向代理人提供利益罪。兩被告已獲准保釋，明日（17日）在西九龍裁判法院答辯。恒隆稱案件已進入司法程序，不宜評論。

恒隆於案發時是灣仔私人住宅大廈「御峯」的管理服務供應商；伍為恒隆助理技術經理，負責處理及監督該廈的維修工作。譚是合聯東主，該公司是恒隆的承辦商，負責冷氣系統維修工程。其中一項控罪指伍俊銘涉嫌於去年9月16日，無合法權限或合理辯解而從譚仲昌接受非法回佣共1.81萬元，作為促使恒隆將多份工程合約判給合聯的誘因或報酬。另一控罪指譚涉於同日以相同目的向伍提供上述1.81萬元。該等回佣據報涉及在上述大廈進行的14項冷氣系統維修工程。

二人另被控涉嫌串謀，使伍從譚接受另一筆非法回佣3300元，作為恒隆將另一份工程合約判給合聯的誘因或報酬。

另外，廉署落案起訴53歲無業女子陳玉娟，她涉嫌向房屋署、社署及入境處提供共逾4000元，以加快其公屋申請，以及處理其兒子的身分證申請，案件明天在西九龍裁判法院提堂。