涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主

【明報專訊】廉政公署昨日落案起訴一名恒隆地產代理有限公司前技術經理及一名工程承辦商東主，指他們涉嫌貪污以取得一幢住宅大廈的冷氣工程合約，涉及非法回佣共逾2.1萬元。
伍俊銘（39歲）為恒隆地產代理有限公司前助理技術經理，譚仲昌（59歲）為合聯（香港）工程有限公司東主，兩人同被控一項串謀以代理人身分接受利益罪，違反《防賄條例》及《刑事罪行條例》。伍另被控一項代理人接受利益罪，譚仲昌被控一項向代理人提供利益罪。兩被告已獲准保釋，明日（17日）在西九龍裁判法院答辯。恒隆稱案件已進入司法程序，不宜評論。
恒隆於案發時是灣仔私人住宅大廈「御峯」的管理服務供應商；伍為恒隆助理技術經理，負責處理及監督該廈的維修工作。譚是合聯東主，該公司是恒隆的承辦商，負責冷氣系統維修工程。其中一項控罪指伍俊銘涉嫌於去年9月16日，無合法權限或合理辯解而從譚仲昌接受非法回佣共1.81萬元，作為促使恒隆將多份工程合約判給合聯的誘因或報酬。另一控罪指譚涉於同日以相同目的向伍提供上述1.81萬元。該等回佣據報涉及在上述大廈進行的14項冷氣系統維修工程。
二人另被控涉嫌串謀，使伍從譚接受另一筆非法回佣3300元，作為恒隆將另一份工程合約判給合聯的誘因或報酬。
另外，廉署落案起訴53歲無業女子陳玉娟，她涉嫌向房屋署、社署及入境處提供共逾4000元，以加快其公屋申請，以及處理其兒子的身分證申請，案件明天在西九龍裁判法院提堂。