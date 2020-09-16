六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒

官：未能證2人屬潛逃

控方申禁其餘24人離港亦被拒

案中26人分別為李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、黎智英、郭永健、陳皓桓、楊森、何秀蘭、胡志偉、梁國華、黃之鋒、羅冠聰、袁嘉蔚、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、張崑陽、梁國雄、朱凱廸。上述的人被指6月4日在維園非法煽惑他人參與，或參與未經批准集結。

控方庭上透露，據入境處紀錄，羅冠聰及張崑陽分別已於6月27日及8月14日離港，雖不能證明兩人得悉被控後離港，但「推論」兩人屬畏罪潛逃，除申請將案件轉介至區域法院，亦希望法庭禁止其餘24人今後離港。

張崑陽稱不情願下離港

主任裁判官羅德泉遂將案件押後至10月15日，以待控方準備轉介文件。惟對於控方申請施加保釋條件，羅官着控方「搞清楚」，指控方8月3日才發出傳票，無證據指稱未到庭的兩人「收票」後才離港，着控方先證明被告收到傳票，證實兩人屬潛逃才作有關申請，終批准所有被告以原有條件保釋。

另外張崑陽昨在facebook留言，稱他出於安全考慮，不情願下已離港，亦未能透露現身處位置，對未能與戰友「齊上齊落深感愧疚」；又提到連日來不斷被跟蹤，伴侶和家人都被騷擾。羅冠聰亦就被指「畏罪潛逃」在facebook回應表示「不禁感到相當驚訝」，並稱他和親友已無聯繫，着律政司不要再白費力氣，企圖滋擾他的親友。

支聯會主席李卓人昨在庭外稱，支聯會過往30年悼念六四從未受打壓，認為今次檢控純粹政治打壓和濫告。

【案件編號：ESS13460-13463、13518-13526/20】