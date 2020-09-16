8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成

警否認過分用武：憂被告搶犯

8人同被指去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

速龍小隊警員曾慶鴻供稱，他與隊員推進至中國海外大廈時，看見防暴同事與一名黑衣人糾纏在地，而旁邊的第三被告鍾嘉能衝近兩人，因擔心鍾會襲擊同袍及搶犯，故衝前攬低他，兩人倒地後鍾仍不斷反抗，並拾起類似鐵通的物體，最到同袍趕到才制服他。

代表鍾嘉能的大律師王國豪說，片段所見有7至8名警員包圍被告，有人腳踢及揮警棍擊打他，事後被告頭部多處「起瘤」，指警員用過分武力。曾慶鴻否認，他承認曾抽起警棍，但不知傷勢是否由他或隊員造成。當時速龍成員身上只有行動編號而沒警員編號，被問能否識別身邊隊員，曾慶鴻自言不清楚，王大狀隨後說「如果你都識別唔到，市民更加識別唔到啦」，曾氏不同意。

速龍小隊警員黃銘暉供稱，他看到第四被告龔梓舜逃跑時跌倒，下身被防暴同事壓住，他上前用警棍控制對方並拘捕。代表龔梓舜的大律師石書銘指片段顯示警員揮棍猛烈毆打被告背部，而被告當時僅趴在地上。黃銘暉解釋「我係用支棍控制佢，令佢冷靜落嚟」，又否認使用不恰當武力。聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）