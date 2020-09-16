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監警提52建議 警3個月完成3項

【明報專訊】監警會5月發表反修例事件專題審視報告，提出52項建議，保安局專責小組5月底開始跟進。警方昨日在監警會會議上稱已完成3項建議，包括在5個陸上總區指定了相關警署作臨時羈留處、更有效運用水馬等。民主黨立法會議員涂謹申批評警方跟進建議進度不理想，期望警方檢討武力使用，切合公眾期望，但認為警方並無決心改善。

涂謹申：進度不理想

警務處署理助理處長（服務質素）麥衛文稱，警方5個工作小組已於專責小組8月舉行的第二次會議中匯報工作進展，而專責小組亦於8月底向特首提交進度報告，至昨日警方完成3項建議。

就新屋嶺扣留中心的拘留安排，監警會建議，若將來有需要使用臨時羈留處，應考慮選擇不太偏僻的地點，亦應考慮合理距離之內是否有醫院及救護站。麥衛文說，警方已在5個陸上總區各指定兩間警署，作為適合在大型公眾活動中用作處理和羈留被捕人的地點，例如紅磡警署和秀茂坪警署已被指定為西九龍及東九龍總區的指定臨時羈留處，並已於9月6日的公眾活動中用作處理被捕人。

警方亦完成有效運用水馬的建議，過去一年添置了2200個水馬，在政府總部及警察總部等60個地方使用，以減低被衝擊的風險。另外，警察公共關係科已與政府新聞處落實跨部門協調措施，以更快捷及有效地澄清假新聞及謠言。

反修例1895投訴 6有結果

由去年6月至今年9月4日，監警會稱反修例共衍生1895宗投訴個案，包括609宗須匯報投訴。投訴警察課已完成308宗調查報告，有98宗已獲監警會通過，有6宗有確切結果，包括兩宗涉警員說粗口的投訴證明屬實，一宗涉警員疏忽職守，未經舉報但獲證明屬實。

明報記者

（反修例風暴）

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