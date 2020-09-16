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港聞二

警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯

【明報專訊】警方上月就去年元朗 7．21襲擊事件拘捕受襲的民主黨議員林卓廷等人，新界北總區刑事總部高級警司陳天柱形容雙方衝突「勢均力敵、旗鼓相當」，遭質疑「竄改歷史」。監警會主席梁定邦昨日被問到是否同意陳天柱的說法，他說，「我信與唔信係絕對無意思」，多次重申要相信法律制度，事件最終會在法庭解決，又稱監警會專題審視報告就7．21事件陳述的時序「絕對無錯」。

被問到目前案件的處理距離公義有多遠，梁說每個人都有不同看法，重申事件最終會在法庭解決，「如果你唔信法庭，乜嘢都無得信」。

稱最終要由法庭判斷

對於警方說法與監警會審視報告內容有出入，監警會是否要跟進，梁定邦稱：「現階段做乜嘢都無乜用，應該等法院判斷，呢件事嘅時序等問題，秘書長（俞官興）剛才同我講，我哋絕對無錯，而我都無謂去講呢樣嘢，去到法院，每一個細節都會講出來，我喺呢個階段唔會評論，我希望大家要信呢個法律制度。」他強調報告所述的每一件事都是援引事實。

監警會秘書長俞官興補充，審視報告是根據之前蒐集的資料去陳述事件時序，至於警隊花了18分鐘抑或39分鐘到場，是根據不同時間點去計算。他說，在陳天柱發言後，警務處長鄧炳強已澄清「勢均力敵」的說法是個人感覺，「我哋（監警會）報告係寫有大概見到幾多人，唔會形容係勢均力敵」。

（反修例風暴）

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