涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查

警方指出，昨早在將軍澳拘捕涉案25歲男子，他為電視台影片幕後製作技術人員，涉嫌煽惑他人作出刑事毁壞，行動中檢獲一部電話及一部手提電腦。警方指被捕人涉嫌自去年中起，多次在一個討論區內煽動他人刑事毁壞港鐵設施，以及放火燒一家電視台的器材。無綫電視發稿證實，被捕人為一名後期製作科的影帶調配助理。

警：威迫客戶停落廣告

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業稱，被捕人涉嫌煽動他人滋擾及攻擊一間電視台的藝人及客戶，以圖阻礙電視台正常運作，以及威迫其客戶終止在電視台落廣告。他說，被捕人涉利用職務之便，多次上載電視台的活動行程及出席藝人資料到討論區，涉及數十個活動，並煽動他人滋擾、攻擊及破壞該電視台、其藝人及客戶。

在連登籲台慶「火攻發射站」

根據警方在記者會展示的截圖，有人以「黑警死全家X」等帳戶名稱在連登討論區留言，包括呼籲網民在去年無綫台慶當晚「火攻發射站」令其無法播出台慶、罷買及「大裝修」無綫的廣告客戶、「裝修」港鐵站等，又多次張貼有該台藝人出席的活動，「號召一千名巴打全力狙擊到底」。

無綫謝警方：非搜查傳媒機構

無綫電視發言人稱，警方經公司同意下，昨午將被捕員工帶返電視城調查，強調警方行動只與個別員工違法行為有關，完全不涉及搜查傳媒機構。無綫又指出，自去年社會騷亂開始，網上煽暴行為日益嚴重，包括煽動他人阻撓無綫新聞採訪工作、恐嚇商戶停止在無綫投放廣告、破壞無綫活動及滋擾藝人等，無綫就此已多次報警，並感謝警方鍥而不捨追查。

警方4月亦曾拘捕3人，涉嫌針對無綫電視及東方報業發表恐嚇言論，煽惑他人傷害該機構的記者及破壞攝影器材，另有人在未經授權下取用廣告商的商業資料，有組織地以威嚇手段向廣告商施壓，脅迫他們停止在該機構刊登廣告。