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美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權

【明報專訊】美國國務院周一更新對港旅遊提示，表示因應新冠疫情及任意執法的情况，對港旅遊提示由6月時4級制中的第二級「提高警覺」提升至第三級「重新考慮」行程（Reconsider Travel）。

指被捕風險增 籲重新考慮行程

美國國務院網站稱，《港區國安法》6月30日實施後，北京單方面及任意在港行使警察及保安權力，顯示其意圖運用這權力，針對「它視為分裂國家、顛覆國家、恐怖主義和勾結外國等廣泛活動」，又稱新法例涵蓋非香港居民或香港以外組織，令曾公開批評中國的美國公民增加被拘捕、拘留、驅逐或檢控風險。美國國務院提醒在港美國公民須留意四周環境及避開示威。

至於美國對中國內地的旅遊提示，由原本第4級「不要前往」（Do Not Travel）下調至第3級「重新考慮」。美國國務院表示，中國內地已恢復大部分商業運作，學校已復課，其他情况也有改善。外交部發言人汪文斌昨回應稱，美方制定旅行警告時，應充分尊重事實，不應作無端政治操弄。

與歐領袖開會 習：港疆問題本質是主權統一

此外，歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩、德國總理默克爾，周一與國家主席習近平舉行視像會議，談及國際事務及人權、新冠疫情等議題。歐洲理事會在會後發新聞稿，稱繼續深切關注港區國安法，歐盟及成員國已一致清楚表明，中方應聽取香港的民主聲音、維護港人權利及自治權，「我們呼籲中方對港人和國際社會信守他們的承諾」。國家主席習近平會上表示，涉港、涉疆問題的本質是維護國家主權、安全和統一，反對任何人干涉中國內政；又稱人權保障沒有最好、只有更好，中方不接受人權「教師爺」。

（美國國務院/歐洲理事會/澎湃新聞）

（港區國安法）

相關字詞﹕歐盟 美國國務院 港區國安法 旅遊提示

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