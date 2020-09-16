港聞

港聞二

撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進

【明報專訊】上周日（6日）有網民發起九龍遊行，其間有報稱往旺角買顏料的12歲女童遭警員撲壓制服，並被發限聚令告票。教育界立法會議員葉建源去信警務處長鄧炳強，批評警方以不必要暴力制服女童，並先後接獲兩封警方回函，警方昨稱已主動將事件交由投訴警察課跟進。葉建源不滿警方跟進，「究竟警方是否承認自身有問題？所以將事件交給投訴警察課；還是只是一種緩兵之計？」他稱會繼續與女童家長聯絡及跟進。本報昨向女童母親何太查詢，何太暫時不欲回應。

警：一直重視婦女兒童權益

警方在上周五的首封回信中，批評葉建源對事件的描述「不全面及偏頗」，又促請葉「以身作則，譴責罔顧公共衛生、公共秩序的違法行為」，一同呼籲未成年人遠離高風險的示威現場。葉建源形容說法「高姿態」，亦缺乏實質證據。警方昨向葉建源發第二封回信，重申警方一直非常重視保護婦女及兒童的權益，並主動將事件交由投訴警察課跟進。

葉建源：警續迴避 不對結果寄厚望

葉建源批評警方依然迴避問題，無法解釋為何指控女童與其他人聚集，認為警務處長鄧炳強應就事件道歉。至於事件現交投訴警察課跟進，葉建源並不對調查結果寄厚望，稱投訴警察課過往接獲多宗投訴，至今不曾交出令公眾滿意的結果，他希望女童一事最終得到公平的處理。

葉建源又表示，當日女童遭警員包圍，或會蒙受長時間的陰影。

（港區國安法）

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