撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進

警：一直重視婦女兒童權益

警方在上周五的首封回信中，批評葉建源對事件的描述「不全面及偏頗」，又促請葉「以身作則，譴責罔顧公共衛生、公共秩序的違法行為」，一同呼籲未成年人遠離高風險的示威現場。葉建源形容說法「高姿態」，亦缺乏實質證據。警方昨向葉建源發第二封回信，重申警方一直非常重視保護婦女及兒童的權益，並主動將事件交由投訴警察課跟進。

葉建源：警續迴避 不對結果寄厚望

葉建源批評警方依然迴避問題，無法解釋為何指控女童與其他人聚集，認為警務處長鄧炳強應就事件道歉。至於事件現交投訴警察課跟進，葉建源並不對調查結果寄厚望，稱投訴警察課過往接獲多宗投訴，至今不曾交出令公眾滿意的結果，他希望女童一事最終得到公平的處理。

葉建源又表示，當日女童遭警員包圍，或會蒙受長時間的陰影。

（港區國安法）