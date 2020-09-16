港聞

港聞二

12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法

【明報專訊】12名涉偷越邊境港人在深圳鹽田區看守所被扣押逾3周，消息稱再有兩名家屬委託律師「被迫退出」代理案件，累計5名律師有同樣情况；家屬已再找律師代理。行政長官林鄭月娥昨稱，事件屬內地司法區的管轄範圍，「依據內地法律去處理是非常恰當，亦不應該有另外一個方法」，又斥12人在候審候查期間離港是逃避法律責任。民主黨立法會議員涂謹申認為，港府應關注被捕港人有否獲應得的法律保障，包括選擇律師的權利。明報記者

行政長官林鄭月娥昨出席行會會議前見記者，被問到12名港人的情况，她表示事件本質是12名港人非法進入內地，被內地拘留，「顯而易見是屬於內地司法區的管轄範圍」，故由內地處理非常恰當。

林鄭：有人轉移視線形容全涉國安法

林鄭月娥表示，12人均在候查候審期間潛逃離港，認為他們離港原因是逃避法律責任。她稱有本地或外國的人嘗試轉移視線，形容12人是「民主人士受到鎮壓，有意無意描繪到好像12人都與國安法有關」，但當中只有一人涉違《港區國安法》。

至於特區政府向12人及其家屬提供了什麼援助，林鄭月娥說早前已在公告列出政府對家屬的協助，政府將一如既往地積極跟進事件，透過入境處及駐粵辦提供協助。

另外，據報有5名港人涉偷渡台灣在當地被扣押，港府發稿要求台方不要窩藏罪犯，有意見認為港府對內地及台灣態度不一。林鄭月娥表示，「我在此可以斬釘截鐵地說是沒分別，都是一視同仁」，稱港府處理跨境犯罪原則一致，任何香港人在境外涉嫌違法，不論背景，港府會在尊重當地司法制度原則下為香港居民提供可行協助，不會有雙重標準。她稱警方已向台灣查詢，至昨早未收到回覆。陸委會回覆本報，表示了解港方所提查詢後會處理。

涂謹申：應保障港人權利 如聘自選律師

民主黨立法會議員涂謹申回應林鄭言論，表示內地有權調查案件，香港政府亦應關注被捕港人是否得到按內地法律應得的法律保障，包括聘用自己選擇律師的權利。

全國人大常委譚耀宗昨在港台節目《千禧年代》表示，從公開資訊得知12人已獲安排律師，「其他律師就不需要」。被問到當事人決定（任用律師）時有否全面資料，他說不清楚，但按內地規定，當事人可得到法律支援。譚說家屬關心是自然及合理，但「想國際插手，未必對事情有咩好處」。

（港區國安法）

相關字詞﹕12潛逃被捕港人

上 / 下一篇新聞

隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符
隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符
今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求　　
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求　　
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
監警提52建議 警3個月完成3項
監警提52建議 警3個月完成3項
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批
簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資