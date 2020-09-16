12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法

行政長官林鄭月娥昨出席行會會議前見記者，被問到12名港人的情况，她表示事件本質是12名港人非法進入內地，被內地拘留，「顯而易見是屬於內地司法區的管轄範圍」，故由內地處理非常恰當。

林鄭：有人轉移視線形容全涉國安法

林鄭月娥表示，12人均在候查候審期間潛逃離港，認為他們離港原因是逃避法律責任。她稱有本地或外國的人嘗試轉移視線，形容12人是「民主人士受到鎮壓，有意無意描繪到好像12人都與國安法有關」，但當中只有一人涉違《港區國安法》。

至於特區政府向12人及其家屬提供了什麼援助，林鄭月娥說早前已在公告列出政府對家屬的協助，政府將一如既往地積極跟進事件，透過入境處及駐粵辦提供協助。

另外，據報有5名港人涉偷渡台灣在當地被扣押，港府發稿要求台方不要窩藏罪犯，有意見認為港府對內地及台灣態度不一。林鄭月娥表示，「我在此可以斬釘截鐵地說是沒分別，都是一視同仁」，稱港府處理跨境犯罪原則一致，任何香港人在境外涉嫌違法，不論背景，港府會在尊重當地司法制度原則下為香港居民提供可行協助，不會有雙重標準。她稱警方已向台灣查詢，至昨早未收到回覆。陸委會回覆本報，表示了解港方所提查詢後會處理。

涂謹申：應保障港人權利 如聘自選律師

民主黨立法會議員涂謹申回應林鄭言論，表示內地有權調查案件，香港政府亦應關注被捕港人是否得到按內地法律應得的法律保障，包括聘用自己選擇律師的權利。

全國人大常委譚耀宗昨在港台節目《千禧年代》表示，從公開資訊得知12人已獲安排律師，「其他律師就不需要」。被問到當事人決定（任用律師）時有否全面資料，他說不清楚，但按內地規定，當事人可得到法律支援。譚說家屬關心是自然及合理，但「想國際插手，未必對事情有咩好處」。

（港區國安法）