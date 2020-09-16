今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」

半裸按摩時被游說買療程

消委會今年1月至8月收到9宗就豐胸或美胸療程的投訴，較去年全年多3宗。其中投訴人楊女士被A公司的豐胸廣告吸引，該公司經理承諾能達到其豐胸要求，楊付近10萬元買「至尊豐胸及刺激乳管療程」，隨後又被推銷買100支活細胞精華、3個聲稱有助豐胸的療程等，一年間花逾百萬元，效果無寸進，但A公司指療程已完成，堅拒退款，僅送出價值70萬的豐胸療程，楊女士對A公司非常失望。

另一投訴人張小姐預約了B公司的免費豐胸療程體驗，赤裸上身接受胸部按摩時，有女職員突然入房建議她買1.8萬元豐胸療程，另一女經理更入房問張，稱可安排購買半個療程，做24個月免息分期，張赤裸上身被轟炸式游說大半小時，終交出信用卡付款，經消委會調停後B公司全數退款。亦有投訴人購買豐胸療程「升Cup」，廣告標榜無效可退款，但實際要退款卻困難重重。

試做價招徠 放蛇被推銷貴15倍療程

消委會於6至7月派員以神秘顧客身分，到訪10間提供非手術豐胸服務的美容公司，全部均以免費或試做價作招徠，但查詢時卻被游說購買更貴療程，其中一間推銷的「膠原機」及「疏通淋巴」療程共收費約31,600元，較原本宣傳的療程貴15倍。消委會指部分療程宣稱以「微電流」等技術豐胸，但整形外科醫生指欠醫學證明，提醒「真空負壓」豐胸或可令胸部短暫變大，但易致胸部鬆弛、損傷及色素沉澱。

（消委報告）