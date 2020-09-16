隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符

負離子濃度最多相差330倍

消委會測試10款隨身負離子空氣淨化機，售價由598元至1698元不等，樣本產生的負離子濃度介乎每立方厘米2000至66萬個，相差最多近330倍，評分最高值是5分，但8款樣本僅得2.5分或以下。負離子空氣淨化機原理是產生負離子，令空氣中的污染物微粒帶負電荷，並吸附其他污染物微粒沉降，從而淨化空氣。

在除菌測試中，樣本被放在1.5立方米的細小密封測試艙，各樣本的15分鐘除菌率介乎64.9%至74.9%，全部樣本均未能在一小時內徹底除菌。其中售價約1080元的「雅達瑪AirTamer」A310除菌效果最佳，一小時除菌率亦僅約八成；售價890元的「infoThink」iAnion-100除菌表現最差，一小時除菌率68.1%。

PM2.5「30分鐘去除率」 6款不足5%

至於PM2.5污染物去除率，測試各樣本在3立方米的密封測試艙內，30分鐘去除率由2.3%至53.1%，最高效是「mamaion」ION-LPS1200，最低亦是「infoThink」iAnion-100，後者的去除率在兩小時後僅得11.1%；而當中6款樣本的30分鐘去除率均不足5%，即使運作兩小時，該6款樣本去除率仍不足15%。「infoThink」的廠商稱不同意消委會測試結果，認為其產品設計需裝上掛鏈一併測試，才能發揮最佳的負離子產生效果。

污染物可附皮膚衣物致二次污染

消委會總幹事黃鳳嫺指出，日常生活的開放環境存變數，例如室外有風、汽車持續排放污物等，相信除菌成效更遜色；而且污染物被負離子吸附沉降，或依附在皮膚及衣物表面，容易造成二次污染，如市民觸摸沾有污染物的物件表面，再觸摸口、鼻或眼睛，會有受感染風險。

她稱淨化機不能取代口罩，消費者勿將它視作健康護身符，以為戴上就可完全阻隔細菌及污染物，其實勤洗手、戴口罩、保持社交距離更有效保障健康。至於隨身空氣淨化機效果有限，是否涉違反《商品說明條例》，黃鳳嫺指已將測試結果轉交海關跟進。

明報記者

（消委報告）

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