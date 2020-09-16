港聞

港聞一

隨身空氣淨化機 最差除菌率不足七成 稱表現令人失望 消委：勿當防疫護身符

【明報專訊】不少人將隨身負離子空氣淨化機掛頸防疫，消費者委員會今年首8個月接到44宗有關產品投訴，相較去年同期僅有1宗。消委會測試隨身負離子空氣淨化機，發現在細小密封空間操作1小時，所有淨化機除菌率僅七至八成，形容表現令人失望；有6款淨化機在細小密封空間操作兩小時，對PM2.5空氣污染物去除率不足15%。消委會總幹事黃鳳嫺指出，淨化機並且易造成二次污染，潛在感染風險，呼籲不應依賴隨身空氣淨化機防疫，「唔使嘥錢買」。

負離子濃度最多相差330倍

消委會測試10款隨身負離子空氣淨化機，售價由598元至1698元不等，樣本產生的負離子濃度介乎每立方厘米2000至66萬個，相差最多近330倍，評分最高值是5分，但8款樣本僅得2.5分或以下。負離子空氣淨化機原理是產生負離子，令空氣中的污染物微粒帶負電荷，並吸附其他污染物微粒沉降，從而淨化空氣。

在除菌測試中，樣本被放在1.5立方米的細小密封測試艙，各樣本的15分鐘除菌率介乎64.9%至74.9%，全部樣本均未能在一小時內徹底除菌。其中售價約1080元的「雅達瑪AirTamer」A310除菌效果最佳，一小時除菌率亦僅約八成；售價890元的「infoThink」iAnion-100除菌表現最差，一小時除菌率68.1%。

PM2.5「30分鐘去除率」 6款不足5%

至於PM2.5污染物去除率，測試各樣本在3立方米的密封測試艙內，30分鐘去除率由2.3%至53.1%，最高效是「mamaion」ION-LPS1200，最低亦是「infoThink」iAnion-100，後者的去除率在兩小時後僅得11.1%；而當中6款樣本的30分鐘去除率均不足5%，即使運作兩小時，該6款樣本去除率仍不足15%。「infoThink」的廠商稱不同意消委會測試結果，認為其產品設計需裝上掛鏈一併測試，才能發揮最佳的負離子產生效果。

污染物可附皮膚衣物致二次污染

消委會總幹事黃鳳嫺指出，日常生活的開放環境存變數，例如室外有風、汽車持續排放污物等，相信除菌成效更遜色；而且污染物被負離子吸附沉降，或依附在皮膚及衣物表面，容易造成二次污染，如市民觸摸沾有污染物的物件表面，再觸摸口、鼻或眼睛，會有受感染風險。

她稱淨化機不能取代口罩，消費者勿將它視作健康護身符，以為戴上就可完全阻隔細菌及污染物，其實勤洗手、戴口罩、保持社交距離更有效保障健康。至於隨身空氣淨化機效果有限，是否涉違反《商品說明條例》，黃鳳嫺指已將測試結果轉交海關跟進。

明報記者

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
今年9宗豐胸療程投訴 有人花百萬元「零升Cup」
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
「含甜味劑飲品」多含糖 最甜一罐13粒方糖
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
9款車Cam夜間拍不清前方車牌
12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法
12港人扣深圳逾3周 再兩律師被「勸退」 林鄭：由內地處理恰當 不應有他法
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
撲壓12歲女童事件 警交投訴課跟進
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求　　
湯家驊：過去內地交犯是體恤 港沒權要求　　
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
美國提升對港旅遊提示：北京在港任意行使警權
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
扣深圳炸藥案被告 被沒收75萬保釋金
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
涉煽惑毁電視台 無綫員工被捕 發言人：同意警入電視城調查
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
警說法有別 梁定邦：監警7．21陳述絕無錯
監警提52建議 警3個月完成3項
監警提52建議 警3個月完成3項
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
8．31暴動案被告稱遭棍打 速龍：不知傷勢誰造成
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
六四集會案 羅冠聰張崑陽已離港 控方申兩被告拘捕令被拒
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
控不小心駕駛 響號新巴司機提堂
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
涉冷氣工程合約回佣 廉署控恒隆前員工公司東主
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
居屋定市價六折 最平117萬 「樓王」鑽石山啟翔苑 最貴489萬
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
駿洋邨10月交還 料「提早」明年1月入伙
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
「搪瓷大王」家族爭產 陳方安生弟婦敗訴
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
天雨路滑撞壆 運冰車翻側兩傷
簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批
簽保守行為門檻提高 須副刑檢專員審批
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
大馬郵包藏90萬元毒品 海關拘接貨男
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】保存發黃卡片 惦記40元心意 八旬婆婆尋40年前恩人黃日光
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】劉錫賢搵阿彪幫手 工聯偕藝人拍片 多謝國家隊
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】中通社訪問「陳曉峰」定「陳曉鋒」？
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】不滿村代表每季僅獲津貼$2680 鄉事要求同政府「講吓數」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】CY斥楊潤雄「為官避事平生恥」
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資
【Emily】慢必地區辦「結業」派物資