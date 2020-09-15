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2020年9月15日星期二
港聞二
14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
再兩區康健中心批出
尊子漫畫
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【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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