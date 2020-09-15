「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血

昨凌晨4時許，赤柱大街157號「八間屋」對開一間鐵皮搭建的兩層高船廠突然起火，火勢猛烈冒出大量濃煙，附近居民驚醒報警。消防出動6隊煙帽隊及3條喉，約半小時將火救熄。

現場消息稱，涉事倉庫名為樊林記船廠，東主樊叔為第二代接班人，現時其子協助家族生意，偶爾義務替漁船清理船底蠔殼，或清理附近水域的「鬼網」，亦借出倉庫讓街坊擺放物品。倉庫內部嚴重焚毁，工具枱和閣樓僅餘支架，清理「鬼網」的潛水裝備、獨木舟等亦付諸一炬，旁邊另一鐵皮倉亦被波及，倉主的全新釣魚工具燒毁。事後樊叔父子與義工到場清理。

造漁船到修遊艇 清理「鬼網」

居於赤柱70多年的老街坊唐伯表示，起火船廠有80多年歷史，形容樊叔為人低調內斂，早年主要接漁船生意，包括維修及造船，後來漁業式微，船廠轉為接美國公司的遊艇造船生意，近年亦不時接遊艇維修工作，惟大火將樊叔多年心血燃燒殆盡，對事件感惋惜。

「八間屋」位於赤柱灣東側，是7個二級歷史建築及1個三級歷史建築連成一組的歷史建築群，為1930年代港英政府於黃麻角收地興築軍營時所建的8幢相連房屋，以安置當時受影響的8戶居民。「八間屋」由磚塊疊砌而成，窗框及大門統一漆上綠色，加上傳統的尖頂瓦面，目前仍有居民居住。