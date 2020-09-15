一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，今年初發現一名男子的銀行戶口出現多宗可疑大額交易，調查後發現他與父母及弟妹先後持有過百個本地銀行個人戶口，2018年至今共收取及處理逾30億元主要來自空殼公司及不知名者的可疑款項，引起海關注意並調查。

月入7萬家庭 被凍結資產3000萬元

追查後，海關發現該5人家庭的銀行戶口交易紀錄中，有1.7億元交易來自二哥任職的持牌找換店，惟該找換店向海關申報的每年交易額僅約3000萬元，懷疑找換店利用未經申報的他人戶口處理未經申報大額交易，圖以找換店掩飾洗黑錢活動，遂於上周四拘捕該5人家庭及一名找換店持牌人，被捕的4男2女，年齡由25至62歲，海關亦凍結該家庭1500萬元現金存款，以及兩個分別於2018年及本年初購入、價值700萬元及800萬元物業。

被捕5人家庭中，父母報稱無業，三兄妹分別報稱技術員、找換店經理、客戶服務員，每人每月收入1.5萬至3萬元不等，家庭總收入7萬元，與3000萬元資產明顯不相稱。

2018年起逾6000宗不尋常交易

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，涉事家庭自2018年起處理逾6000宗不尋常交易，由數萬至數千萬元不等，單一最大交易涉2200萬元。海關行動中檢獲多部電腦、手機、銀行網上理財保安編碼器、大量月結單、找換店出納紀錄、借據、多本有第三者預先簽名的支票簿，及多間空殼公司註冊文件等。

調查期間，海關發現涉事找換店備存紀錄不齊全，部分銀行戶口月結單沒向海關申報，營業處所資料、交易報告、季報表交易總額更涉失實，上周五已暫時吊銷其牌照，並促已被捕的持牌人盡快處理手上未完成交易及款項。