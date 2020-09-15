跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會

逾半照顧者日耗最少17小時

關注殘疾人士照顧者平台網上訪問447名照顧者及電話訪問10人，發現疫情下照顧者照顧時數大增，平常僅26.3%照顧者每天需照顧17小時或以上，疫下則升至51.4%；至於對政府的整體照顧者政策，以10分為滿分，受訪者平均僅3.14分，逾七成給予不合格分數。

本身是照顧者的陳嘉儀患有小腦萎縮症，仍需照顧患有同病的69歲父親。她說，照顧期間情緒不時崩潰，因病父女二人都站不穩，每次當父親跌倒時，她都未能扶起父親，感到很無助。

疫下接女回家 父母同熬病

林先生的13歲女兒有嚴重智障及視障，身體亦不能移動，疫情下他早前接女兒由學校宿舍回家，豈料太太因抱女兒弄傷腰骨需卧牀，他一人照顧妻女數月後亦出現氣促，「只好送個女返學校」，自己因肺纖維化住院一個多月，出院後又再希望接女兒回家。

林先生說，得悉輪候院舍需時介乎數年至10年，本打算今年開始輪候，盼女兒21歲時已可轉到院舍，但被告知需待女兒年屆15歲才可申請。他稱現已因照顧壓力而抑鬱，擔心若女兒屆時未能入住院舍，壓力會更大。

另外，梁志祥稱關愛基金於2016年展開「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，僅1865人成功獲批，認為津貼門檻過高。他又期望政府可把津貼增至3000元，並取消入息審查。