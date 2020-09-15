港聞

港聞二

港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」

【明報專訊】本港金融科技近年發展迅速，市場求才若渴，大學收生亦反映市况。香港大學新開的金融科技文理學士課程去年首度收生21人，今年超額一倍，43人入讀。港大明年將開辦以技術為主、兩年兼讀制「金融科技與數據分析」理學碩士課程，港大昨與香港應用科技研究院簽署合作備忘錄，向課程學生提供全職有薪工作，讓修讀學生邊學邊做。

工作為期9月 全職受薪

港大工程學院院長趙汝恆表示，明年開辦的「金融科技與數據分析」理學碩士課程為跨學科課程，以電腦科學及技術為主軸，另加入商科及法學內容，計劃收生名額為50至60人，冀培訓人才開發金融科技項目，解決數據分析、網絡安全等行業痛點。趙說，該理學碩士課程特設「工作學習計劃」，學生同步上班及上課，讓學生同時具備學術上訓練及實戰經驗。

課程中的「工作學習計劃」與應科院合作，雙方昨簽署合作備忘錄。應科院行政總裁周憲本表示，該院將向課程中30名一年級生提供為期9個月的全職受薪工作。

院方：倘成功或擴至其他院校

周憲本說應科院每年新開50個與金融科技相關的研究項目，學生將可參與區塊鏈、人工智能、網絡安全等技術相關的金融科技實務工作，令學生獲工作經驗。周又說，若計劃成功會考慮推展至其他大專院校的金融科技課程。

對於業界的科技人才需求，趙汝恆表示，即使今年疫情影響經濟環境，但學院數據顯示，工科學生就業情况與往年相若，反映技術人才需求殷切。他又相信，金融科技人才在市場上「吃香」，表示開辦新課程加入「工作學習計劃」並非幫學生找工作，而是盼可加強本港金融科技人才的實力，促進金融科技在本地及亞洲區內發展。

相關字詞﹕應科院 金融科技 香港大學 創科線 港大 創科線

上 / 下一篇新聞

14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
再兩區康健中心批出
再兩區康健中心批出
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課