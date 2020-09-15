港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」

工作為期9月 全職受薪

港大工程學院院長趙汝恆表示，明年開辦的「金融科技與數據分析」理學碩士課程為跨學科課程，以電腦科學及技術為主軸，另加入商科及法學內容，計劃收生名額為50至60人，冀培訓人才開發金融科技項目，解決數據分析、網絡安全等行業痛點。趙說，該理學碩士課程特設「工作學習計劃」，學生同步上班及上課，讓學生同時具備學術上訓練及實戰經驗。

課程中的「工作學習計劃」與應科院合作，雙方昨簽署合作備忘錄。應科院行政總裁周憲本表示，該院將向課程中30名一年級生提供為期9個月的全職受薪工作。

院方：倘成功或擴至其他院校

周憲本說應科院每年新開50個與金融科技相關的研究項目，學生將可參與區塊鏈、人工智能、網絡安全等技術相關的金融科技實務工作，令學生獲工作經驗。周又說，若計劃成功會考慮推展至其他大專院校的金融科技課程。

對於業界的科技人才需求，趙汝恆表示，即使今年疫情影響經濟環境，但學院數據顯示，工科學生就業情况與往年相若，反映技術人才需求殷切。他又相信，金融科技人才在市場上「吃香」，表示開辦新課程加入「工作學習計劃」並非幫學生找工作，而是盼可加強本港金融科技人才的實力，促進金融科技在本地及亞洲區內發展。