光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心

校方：重品德教育 教奉公守法

香島中學校長黃頌良昨於學校內聯網向家長發學校聲明，稱作為辦學75年的教育機構，處理學生違規行為有既定校本機制，按性質和嚴重性及學生的態度作相應懲處，讓學生能反思錯誤以糾正。他又說，向來注重品德教育，教導學生奉公守法，明辨是非，認同自己作為中國人的國民身分。黃頌良稱事件尚在處理，不應披露學生私隱，從無委託任何人回應，指早前有傳媒報道引起誤會和揣測令人遺憾，並保留法律追究權利。

涉事陳同學（化名）面臨校方記兩個大過，校方早前警告再損校譽便開除他。他昨接受本報訪問稱，昨日網上課堂帳戶仍被停用，至於繼續日後留校讀書、轉校或離港等去向則未決定好。

學生稱壓力倍增 身心受損

對於校方謂「愛之深責之切」，陳同學稱校方即使認為頭像、出外拍攝示威行為有損校譽，也應以教育角度出發，認為過於嚴重的懲罰對其造成更大壓力，「這不是要令學生好，而是令學生在學習路上更辛苦」。他又稱，對學校已無太多信心，事件對他身心影響極大。

民主黨教育政策發言人、立法會議員許智峯稱，香島中學是「愛政權之深 責異己之切」，單純因頭像有抗爭口號而犧牲學生利益及前途，是以維護政權之名打壓學生言論自由，非常可恥。許說學校本應是培育學生品德、獨立思考、明辨是非的地方，但管理層在無證據證明學生違法下嚴重懲處及警告學生不得參與社運，是以言入罪，企圖嚇退學生關心社會事件。

許智峯批以言入罪

傳統愛國學校香島中學今年兩度出現風波，今年6月，一名教師疑沒禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》不獲續約，事後有學生及校友拉人鏈聲援。