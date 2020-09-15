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8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇

【明報專訊】去年8月31日港島大型衝突，包括「陣地社工」成員陳虹秀等8人被控暴動罪，案件昨日在區域法院續審。拘捕首被告余德穎的警員繼續作供，辯方指其庭上證供與筆錄口供及片段有多處出入，質疑他「改口供」。辯方問首被告以雨傘指着警方防線的行為干犯了什麼罪行，警員回應稱這代表「向警方表示威嚇，憎恨警察」，行為與非法集結有關。

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

警員證供被指多處不符筆錄口供

拘捕首被告余德穎的警員陳澤鈞早前供稱，拘捕時因記者一擁而上，故未能作出警誡。代表余的大律師黃瑞紅重播片段後指情况並非如此，質疑「你係咪記錯咗、搞錯咗呀」。陳澤鈞隨後承認「有機會記錯」。

代表第七被告莫家晴的大律師李國威亦質疑，陳在口供中沒提及首被告曾用雨傘指向警員，只提及他曾用傘擊打地面，質疑他「不斷改口供，沒有說真話」；陳不同意。李其後問陳，首被告以雨傘指着警方防線「犯咗咩法」，陳回應稱被告行為與非法集結有關，「向警方表示威嚇，憎恨警察，屬於當中示威者」。

被問到警方在人群後退時仍作出拘捕行動，目的是否拘捕走得慢的人，陳澤鈞表示不同意，強調自己是「基於觀察，有沒有違法行為」而拘捕。聆訊今續。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）

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