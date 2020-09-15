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陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後

【明報專訊】人民力量立法會議員陳志全早前向工聯會立法會議員郭偉強提出私人檢控，指自己於今年5月立法會內務委員會主席選舉其間被郭拉跌倒地，案件昨日在西九龍裁判法院再訊。上周去信法庭要求押後聆訊的律政司在庭上表示，至今對是否介入未有立場，但希望再押後案件，惟裁判官認為律政司兩個多月前已知悉法庭批出傳票，決定按常規繼續處理。郭偉強表明不認罪，案件定於11月9日審前覆核。

郭偉強不認罪　律政司：未決定是否介入

郭偉強被控本年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。

律政司一方表示，目前對是否介入案件未有立場，而他們除了考慮陳志全一方的文件，亦需考慮額外資料，包括警方調查、當日會議情况等，希望法庭將案再押後6周，以節省不必要訟費。主任裁判官羅德泉回應稱，本案已被廣泛報道，法庭亦早於6月5日批出傳票，質疑本案是否特別複雜，要求律政司交代進度。律政司一方表示未能透露更多詳情。

羅官認為，律政司目前缺乏有力證據，亦沒詳細交代為何需更多時間，加上就算案件繼續處理，律政司亦可隨時介入，認為其利益沒受損，決定拒絕其申請，按常規繼續處理案件。陳志全一方表示將傳召兩名證人，包括陳本人，預計需審兩天。

陳志全在庭外表示已作好律政司介入案件的最壞打算，甚至可能原告變被告，希望法庭公平處理。郭偉強表示「邪不能勝正」，相信市民支持撥亂反正的人。

【案件編號：ESS12249/20】

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