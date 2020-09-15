陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後

郭偉強不認罪 律政司：未決定是否介入

郭偉強被控本年5月8日，在立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，致使陳志全意識到即時和不合法的人身暴力，因而襲擊他。

律政司一方表示，目前對是否介入案件未有立場，而他們除了考慮陳志全一方的文件，亦需考慮額外資料，包括警方調查、當日會議情况等，希望法庭將案再押後6周，以節省不必要訟費。主任裁判官羅德泉回應稱，本案已被廣泛報道，法庭亦早於6月5日批出傳票，質疑本案是否特別複雜，要求律政司交代進度。律政司一方表示未能透露更多詳情。

羅官認為，律政司目前缺乏有力證據，亦沒詳細交代為何需更多時間，加上就算案件繼續處理，律政司亦可隨時介入，認為其利益沒受損，決定拒絕其申請，按常規繼續處理案件。陳志全一方表示將傳召兩名證人，包括陳本人，預計需審兩天。

陳志全在庭外表示已作好律政司介入案件的最壞打算，甚至可能原告變被告，希望法庭公平處理。郭偉強表示「邪不能勝正」，相信市民支持撥亂反正的人。

【案件編號：ESS12249/20】