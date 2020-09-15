港聞

港聞二

議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核

【明報專訊】民主派在17區區議會取得主導權後，官員屢次在區議會會議中「拉隊離場」。南區區議會7月舉行會議時，在審理一項要求警方提供涉精神上無行為能力者被捕數目的議程中，民政事務專員稱事項超出區議會職能，與其他官員、區議會秘書一同離場，秘書無為該議程作會議紀錄及錄音。南區區議會主席羅健熙昨日入稟高等法院申請司法覆核，指區議會秘書沒為議程提供服務，涉違反相關《區議會條例》。

當日提出有關議程的南區區議員袁嘉蔚批評，秘書處以「曠工的姿態，無視區議會主席接納的議程，屬擅離職守」。

事發於7月2日南區區議會第5次會議中，袁嘉蔚動議要求南區警區在日常匯報中，提供涉及自閉症等精神上無行為能力者的被捕數目，她形容議程屬「政治中立」，質疑當局不敢處理牽涉紀律部隊的議題。她說自民主派主導區議會後，全港共發生逾30次官員在會議中途離場。

質疑違區會條例 冀秘書執行法定職務

羅健熙昨日委託律師提出司法覆核，希望藉此確保南區區議會秘書按例執行法定職務，「不要成為政府無理壓制區議會運作的一分子」。民政事務總署回覆查詢稱，相關司法程序已展開，現階段不作具體評論。

另外，民主黨觀塘區議員梁翊婷、鄭景陽，以及荃灣區議員易承聰，昨日到申訴專員公署投訴香港郵政，指該署無理拒絕區議員以郵政通函郵寄工作報告。易承聰說，其工作報告涉及國安法、「警暴」等議題，並有批評政府抗疫無能的字句，質疑申請被拒是政治審查，批評香港郵政為求政治正確，拋棄身為公務員的專業操守。

郵政拒寄工作報告 區議員申訴署投訴

梁翊婷表示，香港郵政駁回她申請的原因含糊不清，指當局拒絕交代哪一頁、哪一句違反任何條款，質疑政府利用各種行政手段迫使民主派噤聲。香港郵政回覆查詢稱，過去一年共拒絕超過1300份通函申請，香港郵政的決定為最終決定，不會就有關決定提供任何解釋。

上 / 下一篇新聞

14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
再兩區康健中心批出
再兩區康健中心批出
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課