議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核

當日提出有關議程的南區區議員袁嘉蔚批評，秘書處以「曠工的姿態，無視區議會主席接納的議程，屬擅離職守」。

事發於7月2日南區區議會第5次會議中，袁嘉蔚動議要求南區警區在日常匯報中，提供涉及自閉症等精神上無行為能力者的被捕數目，她形容議程屬「政治中立」，質疑當局不敢處理牽涉紀律部隊的議題。她說自民主派主導區議會後，全港共發生逾30次官員在會議中途離場。

質疑違區會條例 冀秘書執行法定職務

羅健熙昨日委託律師提出司法覆核，希望藉此確保南區區議會秘書按例執行法定職務，「不要成為政府無理壓制區議會運作的一分子」。民政事務總署回覆查詢稱，相關司法程序已展開，現階段不作具體評論。

另外，民主黨觀塘區議員梁翊婷、鄭景陽，以及荃灣區議員易承聰，昨日到申訴專員公署投訴香港郵政，指該署無理拒絕區議員以郵政通函郵寄工作報告。易承聰說，其工作報告涉及國安法、「警暴」等議題，並有批評政府抗疫無能的字句，質疑申請被拒是政治審查，批評香港郵政為求政治正確，拋棄身為公務員的專業操守。

郵政拒寄工作報告 區議員申訴署投訴

梁翊婷表示，香港郵政駁回她申請的原因含糊不清，指當局拒絕交代哪一頁、哪一句違反任何條款，質疑政府利用各種行政手段迫使民主派噤聲。香港郵政回覆查詢稱，過去一年共拒絕超過1300份通函申請，香港郵政的決定為最終決定，不會就有關決定提供任何解釋。