辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄

【明報專訊】處理一宗涉及30隻死亡及受傷動物的案件，對於因喜歡動物而加入愛協的Desmond、Mandy和Ben而言，過程深刻也心酸。爭取動物權益是Mandy的夢想，她4年前離開服務多年的航空公司投身動物工作。今年遇上深井擲動物案，結局卻未能為死去的動物尋回公義，彷彿令她的付出變得諷刺。Mandy感到氣餒，但未想放棄，有感要繼續加大力度為動物發聲。
3名督察走入領養部，看着玻璃後的貓，不自覺提高聲線、露出笑容，訪問期間不時皺眉、一臉認真的Ben，在貓面前也眉開眼笑。
大學時主修護理系的Desmond和主修犯罪學的Ben，都因喜歡動物而投身相關崗位。至於Mandy，過去多年於航空公司從事危機應變及人事工作，4年前她開始反思自己的夢想，跳出「comfort zone」，實踐爭取動物權益之夢，便毅然辭職。
「要推動唔止一機構 而係成個社會」
「入來前唔知實際工作係點，原來要面對好多嘢，包括案件的結局。」Mandy去年曾跟進打鼓嶺「浪舍」狗場虐畜事件，今年再遇上深井擲動物案，惟今次案件以不提控收場，令Mandy特別失望，「你個夢想就係為佢哋爭取權益，原來唔係咁容易嘅一件事」。Mandy承認氣餒，但仍抱積極心態面對，「做到幾多就幾多，係氣餒，但未至氣餒到諗『我哋做唔到啲乜嘢』，覺得反而要做多啲嘢去推動，唔止一個機構，而係成個社會」。