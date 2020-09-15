近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇

修例倡增公訴虐畜 食衛局：正按諮詢草擬

政府去年提議修訂《防止殘酷對待動物條例》以提升動物福利，包括考慮對嚴重的殘酷對待動物案件引入可公訴罪行、向動物負有責任的人士施加「謹慎責任」等。食物及衛生局回覆查詢稱，曾就修例建議諮詢公眾，今年4月向立法會食物安全及環境衛生事務委員會報告有關諮詢結果，正按收到的意見預備草擬修訂《條例》的法例建議，將適時提交立法會。

督察：案件證條例不足 虐畜多罰款質疑太輕

《防止殘酷對待動物條例》經簡易程序將違法者定罪。愛協助理督察Ben指出，《防止殘酷對待動物條例》目的是防止動物遭受不恰當對待，近年大眾對保護動物意識提高、關注如何令動物心理上得到滿足，惟深井擲動物案反映《條例》未能懲處施虐者，存在不足，「連動物都保護唔到時，又點滿足現時社會上對動物心理層面上的重視？」Ben另稱，《條例》最高刑期為3年，較英國高，但過去不少虐畜案件只以罰款了事，質疑判罰太輕。