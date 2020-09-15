港聞

港聞二

近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇

【明報專訊】根據警方數字，2017年至今年3月，本港共發生258宗殘酷對待動物案件，133人被捕，當中80人被檢控、69人被定罪，檢控率約六成（見表）。民主黨立法會議員鄺俊宇表示，跟進虐畜案不是「追數字」，但他認為，檢控率未能達至阻嚇作用，「講真就唔滿意㗎喇」。有愛協督察稱，現時《防止殘酷對待動物條例》存在不足，有修例必要。

修例倡增公訴虐畜 食衛局：正按諮詢草擬

政府去年提議修訂《防止殘酷對待動物條例》以提升動物福利，包括考慮對嚴重的殘酷對待動物案件引入可公訴罪行、向動物負有責任的人士施加「謹慎責任」等。食物及衛生局回覆查詢稱，曾就修例建議諮詢公眾，今年4月向立法會食物安全及環境衛生事務委員會報告有關諮詢結果，正按收到的意見預備草擬修訂《條例》的法例建議，將適時提交立法會。

督察：案件證條例不足 虐畜多罰款質疑太輕

《防止殘酷對待動物條例》經簡易程序將違法者定罪。愛協助理督察Ben指出，《防止殘酷對待動物條例》目的是防止動物遭受不恰當對待，近年大眾對保護動物意識提高、關注如何令動物心理上得到滿足，惟深井擲動物案反映《條例》未能懲處施虐者，存在不足，「連動物都保護唔到時，又點滿足現時社會上對動物心理層面上的重視？」Ben另稱，《條例》最高刑期為3年，較英國高，但過去不少虐畜案件只以罰款了事，質疑判罰太輕。

上 / 下一篇新聞

14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
再兩區康健中心批出
再兩區康健中心批出
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課