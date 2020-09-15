深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」

明報記者 陳冬綾

律政司：證據無合理機會定罪

律政司回覆，就每宗案件做出檢控與否的決定時，必須就所得證據和適用法律客觀和專業地分析，並按《檢控守則》行事，若案件無合理定罪機會，不會提出檢控。而審視及考慮案中相關證據後，認為現時整體證據未能支持合理機會達至定罪，故決定不就案件檢控。

渠內動物屍互疊 料死前相依取暖

深井豪景花園附近山坡2月14日被發現有15具動物屍體及15隻受傷動物，懷疑被高處拋下，兩名同住男子其後自首，涉殘酷對待動物被捕。Desmond為當日首名接報到場的愛協人員。他於屋苑對開山坡一條約10米長的坑渠及地面不同位置，發現近20隻死傷的貓、兔、雀鳥、天竺鼠和龍貓，不少奄奄一息、嘴角滲血；助理督察馮慧德（Mandy）及胡偉祺（Ben）隨後到場協助。Mandy憶述，渠內不少屍體疊在一起，估計事發時正值寒冬，動物死亡前聚在一起取暖。她又說，有受傷的貓伏在屍體上，全身濕透、眼神無助，彷彿失去求生本能，「隻隻都係無反抗力的動物，會諗：點解可以做得出？」

搜山救起龍貓 一度好轉終不治

於案發現場附近搜索、尋找生還動物的Ben，在山坡上的密林旁發現兩隻龍貓。他形容，兩隻龍貓被發現時身體正發抖，「好似等緊人幫，如果發現唔到佢哋，就會喺嗰度等死。」龍貓獲救後交由獸醫檢查，因患低溫症要保暖，經治理後情况一度好轉，惟終心臟停頓不治，「好無奈，我哋想盡力救佢哋嘅時候，係咪有人根本唔重視、唔理會？」

Desmond、Mandy及Ben最少五度到深井豪景花園檢取動物及蒐證，包括到懷疑涉案單位調查。Desmond說，該單位一房間內置有12個籠及不同種類的寵物糧食，包括貓、鳥、天竺鼠及龍貓糧食，他認為，有環境證據支持控罪，至本月初，律政司稱證據未能支持合理機會達至定罪，決定不檢控，Desmond感到驚訝。

批「撤控者滿手鮮血」 稱環境證據支持控罪

有約10年調查虐畜案件經驗的Desmond說，高處墮下的動物案件多數只牽涉一兩隻動物，豪景花園一案卻涉及30隻動物，「係一單轟動的案件，點解可以隨意話證據不足就撤控？」Desmond說，決定令前線同事感到氣餒，他哽咽批評：「施虐者滿手鮮血，撤控者同樣滿手鮮血。」Mandy同感失望及心淡，認為案中有可疑證據、現場環境亦不合理，不提控令案件成謎，有如向大眾傳達「傷害動物不用負責」的反面信息，反問：「係咪小動物的生命就不值得重視？」

《防止殘酷對待動物條例》提控時限為6個月。據悉，警方徵詢律政司意見後，未有足夠時間再進一步調查蒐證。Desmond認為，今次的案件涉及動物數量多、亦較為複雜，愛協曾經建議將提控時限延長至3年，「當然過程愈快愈好，因為動物未必等到咁耐，但為咗公平公正嘅裁決，唔應該一刀切話6個月就6個月」。Desmond另說，文明、進步的社會應該與動物同行，「落後地區有自身的地方問題要處理，未必顧及到動物，但一個地方進步，唔會只有人類獨善其身，自己進步，然後對動物好差」。

鄺俊宇：有人自首 「證據不足」難信服

民主黨立法會議員鄺俊宇指出，政府正準備推行《動物保護法》，現就豪景花園案不提起訴，是「好差的示範」。他指出，動物無法說話，虐畜案一般依賴環境證供，加上此案有人自首，認為律政司稱證據不足難以令人信服，如未來立法會有合適場合，他將提出跟進。