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港聞二

快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）涉於今年5月反港區國安法遊行舉行非法集會等3項控罪，昨日在東區裁判法院再提堂時，遭控方加控多一項發表煽動文字罪，暫毋須答辯，案件押後至11月17日在粉嶺裁判法院再訊，獲主任裁判官錢禮批准保釋；惟因他涉另一宗案件不獲保釋，故須繼續還押，他會於本周四（17日）到高等法院申請保釋。

周四就另一案申請保釋

被告譚得志（48歲）原先面對3項控罪，即舉行或召集未經批准公眾集會、在公眾地方內擾亂秩序、拒絕遵從或故意忽略遵從警務人員作出的命令，他昨日被新增多一項發表煽動文字罪，均涉及5月24日在銅鑼灣東角道與記利佐治街街頭舉行的「健康講座」。

據了解，被告當日舉行的講座吸引了70至80人聚集，被告並無向他人宣傳健康信息，反而舉起「共產黨安全 香港唔安全」等標語，並在言語間煽動對特區政府的仇恨，又以「死黑警」等詞語侮辱警方，及多次帶領群眾呼叫「光復香港 時代革命」及「五大訴求 缺一不可」等口號。其後警員以組織未經批准集會及違反限聚令下，口頭警告被告，被告沒理會，警員逐將他拘捕。

另譚得志上周遭警務處國家安全處拘捕，並於上周二（8日）在粉嶺裁判法院被控5項發表煽動文字、1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪名，遭裁判官否決保釋申請，被告將於本周四到高等法院申請保釋。

【案件編號：ESCC954/20】

相關字詞﹕譚得志 快必 遊行示威 港區國安法 發表煽動文字

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