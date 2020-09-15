港聞

港聞一

虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下市民留家抗疫，家人之間摩擦增多。長者安居協會2月至8月收到涉及家庭暴力或懷疑被虐的新求助個案，比去年同期上升75％。有老翁因為提醒妻子消毒剛買回家的東西而被「叉頸」，亦有老翁不適想叫救護車但被家人拒絕。社工分析，疫情下家人「困獸鬥」時間長，令小事也可成導火線；建議長者多向朋友傾訴，亦要主動求助。

明報記者

長者安居協會2月至8月收到1500宗長者向社工求助的新個案，比去年同期上升87％，涉及家庭暴力或懷疑被虐的個案較去年同期上升75％。另有545宗涉及情緒支援，比去年同期上升76％，而具自殺風險的個案有90宗，上升55％。

該會社區關顧服務社工督導員、註冊社工蔡詠貞表示，疫情期間收到七旬的李伯透過「平安鐘」求助，稱因為提醒妻子要消毒剛買回家的東西，而被妻子「叉頸」致呼吸困難。蔡詠貞說經評估後，李伯或已受間歇家暴5年以上，惟延至今次因被叉頸擔心有生命危險才求助。

老伯欲叫救護車 家人拒絕

蔡詠貞透露另一個案，同樣是七旬的楊伯與兒媳及女兒同住；他平日只能在房間活動，家中電話長時間掛起，令他與外界失去聯絡。楊伯的家人在疫情下要在家工作，長時間留家令他們關係變得惡劣；有一次楊伯因不適欲召救護車但被家人拒絕，其後他用平安鐘求助。

疫下困獸鬥 社工建平安鐘「暗號」

蔡詠貞指疫情下外出機會減少，令家人「困獸鬥」時間多了，很小事也可成導火線。她說長者安居協會的熱線中心收到李伯和楊伯的求助後，除了將他們轉介至社會福利署跟進，還為他們建立「危機暗號」。她解釋，當長者遇危險，用平安鐘求助時可對接線人員說出暗號，人員便會為他們報警；李伯及楊伯的個案經社署介入後有改善，未用到「危機暗號」。

籲曾受虐長者備「走佬袋」

蔡詠貞建議曾受虐的長者在家中準備一個「走佬袋」，內放有小量金錢的後備銀包、替換衣物、手機、緊急聯絡電話等，一旦遇上家暴，可在房間內報警後馬上攜袋到庇護中心或親友家中暫避。另外，她建議受虐長者平日建立自己的「支援網絡（support network）」，與朋友傾訴；遇險時可主動致電社區中心或社署的當值社工求助。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
178萬人次普檢 揭5具傳染力群組
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
快必涉辦非法集會提堂 加控發表煽動文字
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
深井擲動物案 質疑律政司「證據不足」說法 愛協：不提控如謂「傷動物不用負責」
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
近3年被捕者檢控率六成 鄺俊宇：欠阻嚇
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
15「倖存者」多領養查詢 數貓已覓新主人
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
辭職追夢爭動物權益 聞「不起訴」氣餒未言棄
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
議員索警拘精神無能力者數目 官員離場 秘書拒錄「超職能」議程 南區區會覆核
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
陳志全私人檢控郭偉強 法庭拒應律政司要求押後
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
8．31暴動案 警稱雨傘指警屬威嚇
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
學生涉藏摺刀噴漆 警指疑曾製汽油彈
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
光時頭像懲罰風波 香島：愛之深責之切 停課生：對校失信心
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
港大開金融科技碩士 應科院供職位「邊學邊做」
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
跟進照顧者支援問題 立會擬下周三開會
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
一家五口百帳戶 洗錢30億 海關破獲歷來最大宗 找換店暫釘牌
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
「八間屋」旁邊 赤柱船廠火 燬80年心血
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
查東鐵煞停換系統事件 梁廣灝：不負責問責
再兩區康健中心批出
再兩區康健中心批出
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】最後一年四字頭 紅會送「蛋糕」 陳淑莊生日捐血：慶幸有此福
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】普檢完結 建制赴「火眼實驗室」多謝內地人員
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】月前報名挑戰郭榮鏗 麥慶歡：反修例抑鬱暴食肥十幾磅
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】年薪逾百萬 資深傳媒人洪曉敬幫聶德權
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課
【Emily】阿涂先英語發言 陳曉峰：向美交功課