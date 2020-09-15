虐老家暴求助升七成 老翁提消毒遭妻叉頸

明報記者

長者安居協會2月至8月收到1500宗長者向社工求助的新個案，比去年同期上升87％，涉及家庭暴力或懷疑被虐的個案較去年同期上升75％。另有545宗涉及情緒支援，比去年同期上升76％，而具自殺風險的個案有90宗，上升55％。

該會社區關顧服務社工督導員、註冊社工蔡詠貞表示，疫情期間收到七旬的李伯透過「平安鐘」求助，稱因為提醒妻子要消毒剛買回家的東西，而被妻子「叉頸」致呼吸困難。蔡詠貞說經評估後，李伯或已受間歇家暴5年以上，惟延至今次因被叉頸擔心有生命危險才求助。

老伯欲叫救護車 家人拒絕

蔡詠貞透露另一個案，同樣是七旬的楊伯與兒媳及女兒同住；他平日只能在房間活動，家中電話長時間掛起，令他與外界失去聯絡。楊伯的家人在疫情下要在家工作，長時間留家令他們關係變得惡劣；有一次楊伯因不適欲召救護車但被家人拒絕，其後他用平安鐘求助。

疫下困獸鬥 社工建平安鐘「暗號」

蔡詠貞指疫情下外出機會減少，令家人「困獸鬥」時間多了，很小事也可成導火線。她說長者安居協會的熱線中心收到李伯和楊伯的求助後，除了將他們轉介至社會福利署跟進，還為他們建立「危機暗號」。她解釋，當長者遇危險，用平安鐘求助時可對接線人員說出暗號，人員便會為他們報警；李伯及楊伯的個案經社署介入後有改善，未用到「危機暗號」。

籲曾受虐長者備「走佬袋」

蔡詠貞建議曾受虐的長者在家中準備一個「走佬袋」，內放有小量金錢的後備銀包、替換衣物、手機、緊急聯絡電話等，一旦遇上家暴，可在房間內報警後馬上攜袋到庇護中心或親友家中暫避。另外，她建議受虐長者平日建立自己的「支援網絡（support network）」，與朋友傾訴；遇險時可主動致電社區中心或社署的當值社工求助。

（疫情第三波）