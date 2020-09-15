中大私院擬收穩定患者 正與醫局洽商

撥60牀照顧有其他醫療需要患者

消息指出，中大醫院擬把住院區一分為二，一部分用作接收新冠確診者，初步擬撥出60張病牀接收在公院留醫、幾乎康復的病人，主要是用於照顧本身仍有醫療需要的病人，如需打糖尿針的病人及孕婦，概念是擔當公院的「stepdown hospital」，有關構思正與港府商討，須獲得政府首肯。

中大醫院準備明年1月啟用後，先提供門診及內窺鏡等服務，原擬至4月起提供住院服務，初期提供80張住病牀接收病人過夜，惟倘若該院接收新冠確診者的計劃成事，則明年4月開展住院服務的計劃料要暫緩。

醫局擬續租亞博備用 還鯉魚門營

醫管局消息稱，中大醫院願意提供病牀予公院新冠病人是好事，不過，由於疫情放緩，亞洲國際博覽館及鯉魚門已有逾千病牀可接收即將康復的病人，兩個社區治療設施現時已較少病人使用，例如9月10日，在亞博留醫的病人僅10名，故在現階段未見有迫切需要動用中大醫院。

據了解，醫管局正考慮將已處於備用狀態的鯉魚門公園及度假村的社區隔離設施交還港府，而亞博設施雖然會續租，暫不交還政府，但將進入備用狀態，疫情一旦再爆發，可於72小時內起動，重新接收病人。

中大醫院回覆稱，有關計劃細節仍在商討，若有進一步資料會適時公布。醫管局回覆稱，知悉中大醫院提出接收新型冠狀病毒病人的建議，正與該院研究可行性。醫管局會密切留意有關建議的發展，亦會積極研究不同隔離設施的方案。

明報記者

（疫情第三波）