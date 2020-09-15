檢測公司調亂店舖 無參與食肆收認證信

曾拒化驗公司員工檢測邀請

位於長沙灣的食肆Fast Taste負責人余先生表示，約三四周前有Prenetics的員工來餐廳，查詢需否參加自願檢測，他當時表示不需要，「我都無病，點解要參加？」至上周六（12日），他收到Prenetics來信，附上「已完成新冠肺炎檢測」貼紙。

余先生表示，其餐廳全職加兼職員工僅8人，店舖只有400多平方呎，最多容納12名客人，但貼紙顯示其餐廳有22人完成檢測，「計埋客人都唔夠22人啦」，「好好笑，都無登記，都唔知係乜嚟，突然話我做咗（檢測），農曆七月好猛」。

Prenetics稱「小事」不涉樣本錯配

食肆東主斥兒戲

楊聖武表示，事件是因一名員工將22個原應屬於太子海鮮菜館的測試套裝，錯誤配對至位於同一街道的Fast Taste。他強調沒測試者樣本錯配的情况，形容「issue好細」。不過余先生表示不能接受，「咁重要都可以調亂，影響到你會唔會死啊，咁兒戲嗎？」

Prenetics網站稱，將為約20萬名食肆員工檢測。不過，食環署表示，檢測已於8月31日完成，收回逾13.3萬個樣本，當中24個確認為確診。對於檢測量比預期少6.7萬個，楊聖武表示，Prenetics在食環署的檢測計劃共派發29.8萬個樣本套裝，收回約18萬份樣本，除了13.3萬份食肆樣本，另有5900份來自上水屠場、2.1萬份來自街市、3600份來自民政事務總署會社、1.6萬份來自超市、1000份來自持牌小販。

（疫情第三波）