178萬人次普檢 揭5具傳染力群組

12萬預約「甩底」 1%重複

政府發言人表示，至昨晚8時，累計137.6萬人次預約全民檢測，當中12.3萬人次沒出席，缺席率8.9%；另共53萬人次直接到場採樣；重複檢測約有1.7萬人。對於全民檢測開支及各區檢測數字等，發言人稱需待計劃完成後整理，暫未能提供。

全民檢測至昨日發現39宗確診，包括7宗舊症；32宗新症患者介乎22至92歲，至少5人任職食肆，另有外傭、冷氣技工、孕婦及保安等。

揭32新症 至少5人任職食肆 19人有病徵 僅5曾求醫

據本報統計，32宗新症中，20人感染源頭不明；19人有病徵，於病發前兩天至病發後14天到檢測中心採樣，其中兩人在病發當日採樣。據記者會公布，只有5名有病徵者曾看醫生。截至昨早9時，已有11人出院，包括兩名外傭、任職中藥配藥員的33周孕婦。

32宗新症至少牽涉6個感染群組（見圖），其中5個群組具傳染性。最大的群組為累計13人染疫的大圍交通城，該處最先是61歲男子確診，但衛生防護中心追蹤初時沒發現群組，一名保安員曾與無戴口罩的首名確診者交談，他與妻參加全民檢測，其妻因此確診，保安員全民檢測結果呈陰性，但入院檢測後確診。衛生防護中心追蹤保安員同事，再揭3名管理處職員染疫，其同住或不同住的6名家人相繼確診。另有兩名曾到交通城6樓的男子亦經全民檢測確診，此時已是首名確診者確診後6天，衛生防護中心始承認交通城有小型爆發，檢疫6樓的商戶及全棟派發樣本瓶。

一般而言，病毒數值（Ct value）低於30的患者通常具傳染性，昨新增的6宗全民檢測新症當中，有5宗的Ct value均低過30，涉及3個群組。其中兩個群組涉及於北區派遞的52歲自僱男子及45歲流浮山女文員，他們曾在深水埗聚餐，男子一家三口染疫，文員的公司亦有兩名員工經全民檢測確診。另一群組牽涉屯門都城餐廳，兩夫婦與一名49歲無業男互不相識，但同為餐廳常客。

聶德權：參與者佔人口兩成已達標

此外，一名外傭及年老夫婦僱主四度求醫不獲安排檢測，最終透過全民檢測確診，當時仍有傳染性，其中92歲老翁至昨日情况嚴重。另外眼科手術童一家三口確診，但母子已有抗體，相信傳染力不高。

公務員事務局長聶德權昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，逾170萬人參與全民檢測，佔人口比例逾兩成，達到計劃目標。他說目前掌握社區感染情况，截斷確診個案的傳播鏈，避免進一步擴散。他說從確診宗數比例看，疫情接近「水尾」，但目前仍有本地個案，呼籲市民不要鬆懈。

許樹昌促增派樣本瓶門診

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，全民檢測提供額外途徑予市民驗病毒，找出社區隱形傳播鏈，但揭示私家醫生警覺性不足；另建議醫管局增加可派發深喉唾液樣本瓶的普通科門診，並延長時段以方便市民。

（疫情第三波）