178萬人次普檢 揭5具傳染力群組

【明報專訊】為期兩周的普及社區檢測計劃（全民檢測）昨日結束，累計178.3萬人次採樣，重複檢測接近1%，尚有6.4萬個樣本未化驗，而預約後「甩底」達12.3萬人次。全民檢測至昨日找出39宗個案，包括32宗新症。全民檢測最少揭出5個具傳染性的群組，包括大圍交通城及昨日新增的屯門都城餐廳群組。部分市民會因親友、同事確診，或出現輕微病徵而參與全民檢測，中大專家許樹昌建議醫管局增加派發深喉唾液樣本瓶的普通科門診數目，並延長時段以方便市民。
12萬預約「甩底」 1%重複
政府發言人表示，至昨晚8時，累計137.6萬人次預約全民檢測，當中12.3萬人次沒出席，缺席率8.9%；另共53萬人次直接到場採樣；重複檢測約有1.7萬人。對於全民檢測開支及各區檢測數字等，發言人稱需待計劃完成後整理，暫未能提供。
全民檢測至昨日發現39宗確診，包括7宗舊症；32宗新症患者介乎22至92歲，至少5人任職食肆，另有外傭、冷氣技工、孕婦及保安等。
揭32新症 至少5人任職食肆 19人有病徵 僅5曾求醫
據本報統計，32宗新症中，20人感染源頭不明；19人有病徵，於病發前兩天至病發後14天到檢測中心採樣，其中兩人在病發當日採樣。據記者會公布，只有5名有病徵者曾看醫生。截至昨早9時，已有11人出院，包括兩名外傭、任職中藥配藥員的33周孕婦。
32宗新症至少牽涉6個感染群組（見圖），其中5個群組具傳染性。最大的群組為累計13人染疫的大圍交通城，該處最先是61歲男子確診，但衛生防護中心追蹤初時沒發現群組，一名保安員曾與無戴口罩的首名確診者交談，他與妻參加全民檢測，其妻因此確診，保安員全民檢測結果呈陰性，但入院檢測後確診。衛生防護中心追蹤保安員同事，再揭3名管理處職員染疫，其同住或不同住的6名家人相繼確診。另有兩名曾到交通城6樓的男子亦經全民檢測確診，此時已是首名確診者確診後6天，衛生防護中心始承認交通城有小型爆發，檢疫6樓的商戶及全棟派發樣本瓶。
一般而言，病毒數值（Ct value）低於30的患者通常具傳染性，昨新增的6宗全民檢測新症當中，有5宗的Ct value均低過30，涉及3個群組。其中兩個群組涉及於北區派遞的52歲自僱男子及45歲流浮山女文員，他們曾在深水埗聚餐，男子一家三口染疫，文員的公司亦有兩名員工經全民檢測確診。另一群組牽涉屯門都城餐廳，兩夫婦與一名49歲無業男互不相識，但同為餐廳常客。
聶德權：參與者佔人口兩成已達標
此外，一名外傭及年老夫婦僱主四度求醫不獲安排檢測，最終透過全民檢測確診，當時仍有傳染性，其中92歲老翁至昨日情况嚴重。另外眼科手術童一家三口確診，但母子已有抗體，相信傳染力不高。
公務員事務局長聶德權昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，逾170萬人參與全民檢測，佔人口比例逾兩成，達到計劃目標。他說目前掌握社區感染情况，截斷確診個案的傳播鏈，避免進一步擴散。他說從確診宗數比例看，疫情接近「水尾」，但目前仍有本地個案，呼籲市民不要鬆懈。
許樹昌促增派樣本瓶門診
中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，全民檢測提供額外途徑予市民驗病毒，找出社區隱形傳播鏈，但揭示私家醫生警覺性不足；另建議醫管局增加可派發深喉唾液樣本瓶的普通科門診，並延長時段以方便市民。