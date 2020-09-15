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14確診6居屯門 友愛邨佔半 再有食肆爆疫 屯門餐廳3食客中招

【明報專訊】政府放寬晚市堂食逾兩周後，新型冠狀病毒確診微升，7天平均個案按周升0.4宗，平均每日有11.3宗確診。至於昨日新增14宗確診中，有3宗源頭不明，其中屯門友愛邨退休夫婦，以及另一感染源不明的49歲男子常到屯門愛定商場都城餐廳食早餐，3人經普及社區檢測確診，衛生防護中心要求該店暫停營業，全店員工完成檢測後才可重開，以防店內有隱性患者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為都城餐廳群組「是一個警號」，且昨日源頭不明個案佔逾兩成，「不能掉以輕心」，暫不應放寬4人限聚人數。

3食客兩為夫婦 不識另一人

昨日有少於10宗初步陽性個案，而12宗本地確診個案中，6宗來自普及社區檢測（全民檢測）。6名確診者居於屯門，其中友愛邨佔一半。鄰近友愛邨的愛定商場累計有3間食肆在過去14日曾現確診者，當中都城餐廳昨有3名食客確診，其中一名源頭不明患者是居於友愛邨愛暉樓的61歲男子（第4969宗），於9月9日病發，他與沒有病徵、63歲妻子（第4968宗）每周到都城餐廳吃早餐兩三次，夫婦9月12日到屯門官立中學參與全民檢測。

張竹君憂餐廳有隱形傳播者

另一名幾乎每天到都城餐廳吃早餐的49歲無業男子（第4972宗）亦屬源頭不明，他住在屯門兆禧苑樂禧閣，9月6日發病，9月12日在天晴邨社區中心採樣。他與上述居於友愛邨的夫婦並不相識。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，由於有互不相識的個案涉同一餐廳，擔心餐廳有員工是隱形傳播者，故派發樣本瓶予都城餐廳，暫沒員工有明顯病徵。對於再有病發患者參加全民檢測，她表示「知道有（有病徵）市民貪方便（參加全民檢測），不出奇，可以理解」。不過，她說「很多有些微病徵的人沒有留意，嫌麻煩沒有看醫生」，呼籲大家「可以多做一點，有少少病徵都要看醫生，拿樣本」。

餐廳員工稱同事多曾普檢 無中招

都城餐廳員工英姐說，餐廳有20多名員工，大部分曾參加全民檢測，「個個都無事」。她說衛生防護中心昨早聯絡餐廳要求員工檢驗，有員工到亞皆老街衛生防護中心取樣本瓶。當時她表示餐廳今日才休業，又說昨日已找人大清洗。本報昨午6時多到都城餐廳，發現已沒顧客，其收銀桌面有深喉唾液的樣本瓶，近晚上7時有員工拿着樣本瓶離去並「拉閘」。

另外，在兩人限聚令下，於深水埗萬發海鮮菜館參與3人聚餐的確診者（第4938宗），有兩名同事（第4970及4971宗）昨日確診，張竹君稱該店需關閉。

許樹昌：限聚暫不宜放寬至6人

許樹昌認為，都城餐廳出現3名食客確診屬警號，他指近日食肆旺場，亦較多市民在門外等候，加上昨日新增的源頭不明個案比例逾兩成，認為不能掉以輕心，即使港府放寬防疫措施，目前亦不宜放寬至6人限聚。中秋佳節將近，許說第三波疫情涉不少聚會群組，建議市民避免大型聚會，以免帶病毒回家。對於食肆有多名食客確診，他認為應盡早暫停營業及清潔消毒，因暫未知感染源在何處，不排除餐桌、筷子等有否食客的殘餘飛沫。

屯門友愛北區議員林明恩表示，據他了解，屯門友愛北及友愛南選區有10多宗確診，不少街坊都喜歡到友愛街市及愛定商場逛街，無可避免進食時會脫口罩。他憂慮餐廳若不馬上停止營業，或有播毒風險。

明報記者

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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