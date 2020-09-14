港企跨界合作把握疫市商機

德國寶：迷你光波爐連A5和牛拼盤銷售

德國寶創辦人陳國民表示，公司去年研發「迷你韓式光波燒烤爐」等體積特別小的新產品時，新冠疫情未爆發，當時想到香港納米樓現象愈來愈普遍，很多家庭都要在所謂開放式廚房煮食。但新冠病毒由年初開始在香港爆發，近幾個月疫情反覆，一度限制堂食，不少家庭需要家中煮食，確實有助體積細的新產品銷情。在宣傳新產品時，用上「居家抗疫」、「室內無煙BBQ」和「屋企歎爐端燒」等口號。

組合售1399元 靠薄利多銷吸客

以6月正式出貨的迷你韓式光波燒烤爐KQB-29E為例，面積僅大過拍紙簿少許。另一方面，這產品上方以遠紅外線烤肉，下方設有發熱線，同時開啟時用戶毋須反轉肉片。

此外，設有導油烤盤和集油盒。至於另一款圓形的韓式光波燒烤爐KQB-300，適合較多人的家庭使用，設有自動旋轉烤盤。這兩款燒烤爐在香港推出後，反應不錯，更吸引不少日式和韓式食肆主動接觸公司，提出聯乘（crossover）合作。

網店訂購 憑券到食肆換拼盤

因為當時政府嚴厲限制堂食，食肆營業額大跌，所以雙方決定降低毛利要求，將兩款韓式光波燒烤爐和優質肉食綑綁銷售，以原本零售價出售，薄利多銷吸引消費者。例如，KQB-29E綑綁A5和牛及雞串拼盤賣1399元；KQB-300綑綁A5和牛、雞串及銀鱈魚拼盤賣1800元。

德國寶副總裁陳嘉賢表示，顧客在公司網店（www.germanpoolstore.com）訂購後，會收到燒烤爐及一張贈券，只需打電話通知有關食肆，何時會到分店自取拼盤即可。

陳國民又稱，除上述兩款燒烤爐之外，其他體積較小的煮食家電銷情亦受惠疫情。例如，今年第一季推出的「蒸煮飯盒」，近幾個月因為多了人帶飯上班，銷量急升。

綜合來說，自新冠疫情爆發以來，德國寶有部分產品銷量下跌，與新樓盤合作項目進度放慢，但空氣殺菌產品和迷你煮食家電的銷量上升，營業額仍可維持在疫情前水平。

明報記者 薛偉傑