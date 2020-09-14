雌雄賊便利店偷龍轉鳳騙儲值卡

失效信用卡付款 趁交易失敗掉包

兩名被捕人分別為29歲姓冼男子及25歲姓鄭女子，二人報稱無業。兩人各被暫控22項以欺騙手段取得財產罪，案件今於觀塘裁判法院提堂。警方上周五接獲秀茂坪一便利店職員報案，稱有人以無效或過期信用卡購買儲值卡。付款期間，涉案人先將儲值卡放入袋中，至店員發現交易無效時，兩人在袋中將已使用、無價值的儲值卡交還，以盜取新的儲值卡。

警方經深入調查後，發現兩人涉及22宗發生於九龍及新界的同類宗件，涉案金額為1萬元，每張儲值卡售價為105元。秀茂坪警區刑事（調查）總督察馬怜昊表示，其中一名被捕人於警誡下承認參與該22宗案件，不排除背後有集團操控，或有更多人被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。

秀茂坪警區刑事調查隊第二隊主管朱紹麟表示，被捕男女早前曾到秀茂坪同一便利店犯案，現正追查該批用作偷龍轉鳳的舊卡來源。警方呼籲商戶提高警覺，如發現有人以無效信用卡交易時，應立即中止，有需要時可報警求助。